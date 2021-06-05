В Новосибирске нашли мертвым хоккеиста Максима Ишкельдина. Ему было всего 30 лет

В Новосибирске нашли мертвым 30-летнего хоккеиста Максима Ишкельдина
В Новосибирске ушел из жизни хоккеист Максим Ишкельдин. Об этом НГС сообщил пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.
— Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли, — рассказал Дмитрий Кондратьев.
Максим Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Свой первый профессиональный контракт подписал с «Сибсельмашем», за который провел чуть менее
Редакция НГС приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Максима Ишкельдина, а также всем поклонникам хоккея.