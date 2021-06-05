В Новосибирске нашли мертвым хоккеиста Максима Ишкельдина. Ему было всего 30 лет

В Новосибирске ушел из жизни хоккеист Максим Ишкельдин. Об этом НГС сообщил пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром в своей кровати. По предварительной информации, у него оторвался тромб.

— Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли, — рассказал Дмитрий Кондратьев.