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На Вертковской под самосвалом провалился свежий асфальт

Автомобиль ушел в яму очень глубоко

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Автомобиль привез асфальт

Автомобиль привез асфальт

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В Новосибирске на улице Вертковской под самосвалом провалился асфальт. Инцидент произошел сегодня, 26 октября. Автомобиль ушел глубоко под землю.

— Очередной провал. На этот раз в коммунальные сети провалился самосвал с асфальтом при укладке дорожного покрытия, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Ремонтные работы остановились

Ремонтные работы остановились

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Самосвал провалился очень глубоко

Самосвал провалился очень глубоко

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На месте читатель заметил не только дорожные службы, но и сотрудников СГК.

Обновлено.

В СГК сообщили, что машина не повредила теплотрассу.

— Сегодня ночью автомобиль марки Howo, груженный асфальтом, продавил конструкции тепловой камеры на теплосети по улице Станиславского и провалился колесом в образовавшуюся яму. Причиной инцидента мог стать перегруз машины. Сейчас участок огородили, в ближайшее время займемся ремонтом теплокамеры, — ответили на запрос редакции в пресс-службе СГК,

Днем 13 октября в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом. Все подробности, фото, видео и рассказы очевидцев — читайте в нашем онлайн-репортаже.

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СГКпровал дорогипровалился асфальт
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