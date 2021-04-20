Массовое ДТП на Красном проспекте: столкнулись 5 машин, одна перевернулась

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске
Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Ядринцевской и Красного проспекта. По словам очевидцев, столкнулись пять машин.
— Сильная авария, одна машина на боку — ее отбросило в сторону банка. Там жесть. Пострадавших не видно, но из всех полос осталась половинка одной, движение почти перекрыто, — рассказал очевидец.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что никто из людей в ДТП не пострадал.
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