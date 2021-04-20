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Массовое ДТП на Красном проспекте: столкнулись 5 машин, одна перевернулась

Автомобили частично заблокировали движение — публикуем первые кадры с места происшествия

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Спасатели пытаются решить вопрос с упавшей на бок машиной

Спасатели пытаются решить вопрос с упавшей на бок машиной

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Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Ядринцевской и Красного проспекта. По словам очевидцев, столкнулись пять машин.

— Сильная авария, одна машина на боку — ее отбросило в сторону банка. Там жесть. Пострадавших не видно, но из всех полос осталась половинка одной, движение почти перекрыто, — рассказал очевидец.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что никто из людей в ДТП не пострадал.

Смотрите прямой эфир с места происшествия:

На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

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Сейчас проехать по Красному проспекту непросто

Сейчас проехать по Красному проспекту непросто

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Последнее резонансное ДТП на Красном проспекте произошло 12 апреляBMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в офис агентства недвижимости. Один из очевидцев рассказал, как машина ехала за несколько секунд до удара.

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ДТПКрасный проспект
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