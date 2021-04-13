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«Перебарщивал с наглостью»: что было за несколько секунд до ДТП, где BMW X5 влетел в здание на Красном проспекте

НГС поговорил с водителем, который ехал за скоростной машиной

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Авария произошла около 17:30

Авария произошла около 17:30

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Водитель BMW X5 перед аварией на Красном проспекте резко перестраивался на дороге

Один из очевидцев аварии с автомобилем BMW X5 на Красном проспекте в Новосибирске рассказал, как машина ехала перед происшествием.

Вчера, 12 апреля, BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в офис агентства недвижимости. НГС поговорил с очевидцем этой аварии, который ехал следом за быстрым автомобилем.

— Я ехал по Красному в сторону площади Ленина. Юноша как-то агрессивно ехал, перебарщивал со своей наглостью в плане вождения. На Державина, 3 на перекрестке на выделенной полосе был BMW X3. Парень на BMW X5 сначала нырнул в средний ряд, а потом между машинами, которые уже остановились на светофоре во второй полосе, нырнул перед BMW X3 на выделенную полосу. BMW X5 выскочил на перекресток, ударил BMW X3 и вылетел в людей, — говорит Иван (очевидец просил не указывать свою фамилию). Скорость BMW X5, по оценке очевидца, была 80–100 км/ч.

По словам Ивана, до аварии он хотел догнать BMW и сказать водителю, что так ездить нельзя:

— Он просто на грани ездил, было понятно, что он намотается. Все умеют ездить агрессивно, нахально. Но здесь был перебор. Было ожидаемо, что он рано или поздно намотается.

Иван вызвал скорую, две машины с медиками приехали через четыре минуты. Он также предлагал оказать первую помощь, сходил за аптечкой, но пострадавшие сказали, что дождутся приезда врачей.

По данным ГИБДД, водителю BMW X5 24 года. Пострадавшим пешеходам — 36 и 30 лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что два человека, пострадавших в ДТП, находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них находится в отделении нейрохирургии, другой — в травматологии.

Накануне подробности аварии рассказали в агентстве недвижимости «Центральное», в которое врезался водитель BMW.

На прошлой неделе, 8 апреля, автомобиль «Хонда» столкнулся в ВАЗом, который разворачивался. В ДТП погибли два пенсионера. Момент этой трагедии попал на видео.

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BMW X5ДТП с пешеходами
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