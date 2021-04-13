«Перебарщивал с наглостью»: что было за несколько секунд до ДТП, где BMW X5 влетел в здание на Красном проспекте

Водитель BMW X5 перед аварией на Красном проспекте резко перестраивался на дороге
Один из очевидцев аварии с автомобилем
Вчера, 12 апреля,
— Я ехал по Красному в сторону площади Ленина. Юноша как-то агрессивно ехал, перебарщивал со своей наглостью в плане вождения. На
По словам Ивана, до аварии он хотел догнать BMW и сказать водителю, что так ездить нельзя:
— Он просто на грани ездил, было понятно, что он намотается. Все умеют ездить агрессивно, нахально. Но здесь был перебор. Было ожидаемо, что он рано или поздно намотается.
Иван вызвал скорую, две машины с медиками приехали через четыре минуты. Он также предлагал оказать первую помощь, сходил за аптечкой, но пострадавшие сказали, что дождутся приезда врачей.
По данным ГИБДД, водителю
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что два человека, пострадавших в ДТП, находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них находится в отделении нейрохирургии, другой — в травматологии.
Накануне подробности аварии рассказали в агентстве недвижимости «Центральное», в которое врезался водитель BMW.
На прошлой неделе,