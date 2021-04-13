«Перебарщивал с наглостью»: что было за несколько секунд до ДТП, где BMW X5 влетел в здание на Красном проспекте

Один из очевидцев аварии с автомобилем BMW X5 на Красном проспекте в Новосибирске рассказал, как машина ехала перед происшествием.

Вчера, 12 апреля, BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в офис агентства недвижимости. НГС поговорил с очевидцем этой аварии, который ехал следом за быстрым автомобилем.