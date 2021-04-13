Появилось видео с моментом ДТП на Красном проспекте, где BMW X5 выкинуло на тротуар

В Новосибирске появилось видео с моментом ДТП, которое произошло вчера,
Ролик появился у «Новосибирской службы эвакуации "
Два пешехода в больнице
По информации от ГИБДД по Новосибирску, в 17:30
После этого автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов, а после врезался в здание.
В ДТП 36-летний пешеход получил перелом бедра и сотрясение головного мозга,
— В результате ДТП пострадала пассажирка
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС сегодня сообщили, что два человека, пострадавшие в ДТП, находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них находится в отделении нейрохирургии, другой — в травматологии.
Что говорят очевидцы: две версии о том, кто виноват
Сегодня днем один из очевидцев аварии с автомобилем
— Парень на BMW X5 сначала нырнул в средний ряд, а потом между машинами, которые уже остановились на светофоре во второй полосе, нырнул перед
Позже с редакцией связался другой очевидец — Михаил Дементьев, который в момент аварии находился на перекрестке, где произошло ДТП. У него другая версия.
— Парень на X5 действительно очень быстро ехал, он пролетел мимо нас, но ехал по выделенной полосе с самого начала.
По словам Михаила, аварийную ситуацию создал
— Водитель BMW X3 выехал, увидел BMW X5, пытался дать по газам, чтобы выправить ситуацию, но у него не получилось, потому что машина в начале движения не смогла переключиться. Удар пришелся в заднюю дверь, в заднее крыло этого
Накануне подробности аварии рассказали в агентстве недвижимости «Центральное», в которое врезался водитель BMW. Ранее мы публиковали фотографии с места аварии.
На прошлой неделе, 8 апреля, автомобиль «Хонда» столкнулся с ВАЗом, который разворачивался. В ДТП погибли два пенсионера. Момент этой трагедии попал на видео.