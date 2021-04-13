Появилось видео с моментом ДТП на Красном проспекте, где BMW X5 выкинуло на тротуар

После этого автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов, а после врезался в здание.

В ДТП 36-летний пешеход получил перелом бедра и сотрясение головного мозга, у 30-летнего пешехода также сотрясение и перелом ребер.

— В результате ДТП пострадала пассажирка ВМW X3 , у которой предварительно диагностировали СГМ. Водители транспортных средств не пострадали, — уточнили в ГИБДД.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС сегодня сообщили, что два человека, пострадавшие в ДТП, находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них находится в отделении нейрохирургии, другой — в травматологии.



Что говорят очевидцы: две версии о том, кто виноват

Сегодня днем один из очевидцев аварии с автомобилем BMW X5 на Красном проспекте в Новосибирске рассказал свою версию того, как машина ехала перед происшествием. По его словам, водитель вел себя агрессивно, двигался по выделенной полосе.