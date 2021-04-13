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Тема дняНовые подробности ДТП с BMW X5 на Красном

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Появилось видео с моментом ДТП на Красном проспекте, где BMW X5 выкинуло на тротуар

Очевидцы разошлись во мнениях, кто мог быть виноват в аварии

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Авария произошла в районе 17:30 на Красном проспекте

Авария произошла в районе 17:30 на Красном проспекте

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В Новосибирске появилось видео с моментом ДТП, которое произошло вчера, 12 апреля, на Красном проспекте. Во время аварии водитель BMW X5 сбил двух пешеходов на тротуаре и влетел в здание.

Ролик появился у «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"», там заметно, как BMW X5 столкнулся с BMW X3.

Два пешехода в больнице

По информации от ГИБДД по Новосибирску, в 17:30 24-летний водитель на автомобиле BMW X5 двигался по Красному проспекту со стороны улицы Крылова в сторону улицы Фрунзе. В пути следования он столкнулся с автомобилем BMW X3 под управлением 51-летнего водителя, а затем — с автомобилем Toyota Carina, за рулем которого был 37-летний мужчина.

После этого автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов, а после врезался в здание.

В ДТП 36-летний пешеход получил перелом бедра и сотрясение головного мозга, у 30-летнего пешехода также сотрясение и перелом ребер.

— В результате ДТП пострадала пассажирка ВМW X3, у которой предварительно диагностировали СГМ. Водители транспортных средств не пострадали, — уточнили в ГИБДД.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС сегодня сообщили, что два человека, пострадавшие в ДТП, находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них находится в отделении нейрохирургии, другой — в травматологии.

Что говорят очевидцы: две версии о том, кто виноват

Сегодня днем один из очевидцев аварии с автомобилем BMW X5 на Красном проспекте в Новосибирске рассказал свою версию того, как машина ехала перед происшествием. По его словам, водитель вел себя агрессивно, двигался по выделенной полосе.

— Парень на BMW X5 сначала нырнул в средний ряд, а потом между машинами, которые уже остановились на светофоре во второй полосе, нырнул перед BMW X3 на выделенную полосу. BMW X5 выскочил на перекресток, ударил BMW X3 и вылетел в людей, — рассказал Иван.

Позже с редакцией связался другой очевидец — Михаил Дементьев, который в момент аварии находился на перекрестке, где произошло ДТП. У него другая версия.

— Парень на X5 действительно очень быстро ехал, он пролетел мимо нас, но ехал по выделенной полосе с самого начала.

По словам Михаила, аварийную ситуацию создал BMW X3, потому что пересек Красный проспект на красный свет и врезался в BMW X5.

— Водитель BMW X3 выехал, увидел BMW X5, пытался дать по газам, чтобы выправить ситуацию, но у него не получилось, потому что машина в начале движения не смогла переключиться. Удар пришелся в заднюю дверь, в заднее крыло этого BMW X3, его развернуло. Там задело Toyota, но этого я уже не видел, — рассказал Михаил Дементьев.

Накануне подробности аварии рассказали в агентстве недвижимости «Центральное», в которое врезался водитель BMW. Ранее мы публиковали фотографии с места аварии.

На прошлой неделе, 8 апреля, автомобиль «Хонда» столкнулся с ВАЗом, который разворачивался. В ДТП погибли два пенсионера. Момент этой трагедии попал на видео.

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авариявидео с места ДТП
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