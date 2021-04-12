12 апреля понедельник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 77.17
eur 91.78
Тема дняBMW X5 сбил двух пешеходов на Красном проспекте

Все новости

Все новости

«Пешеход в очень тяжелом состоянии»: очевидица рассказала о пострадавших в ДТП на Красном проспекте

Спасло то, что был конец рабочего дня и в офисе многих уже не было. Иначе пострадавших было бы больше

5 096
13Обсудить

Поделиться

BMW X5 влетел в стену агентства недвижимости «Центральное»

BMW X5 влетел в стену агентства недвижимости «Центральное»

Поделиться

Вечером 12 апреля на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись три автомобиля. В результате один из них вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Одной из очевидцев стала Марина Самойлова — сотрудница агентства недвижимости «Центральное». Именно в его витрину влетел BMW X5. Она рассказала корреспонденту НГС подробности:

— Пешеход в очень тяжелом состоянии. Лежал и не двигался. Водитель тоже выполз из машины, сильно пострадал. Две реанимации были. Обоих увезли.

По словам сотрудницы агентства, ее коллеги чудом не пострадали:

— Был конец рабочего дня, сотрудников в офисе было мало, те места были не заняты. У нас там, к счастью, никто не сидел с той стороны. Одна сотрудница сидела лицом, увидела, что машина летит на нее, вскочила, головой ударилась, но у нее только ушиб.

Инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Бондаренко сообщила, что обстоятельства ДТП устанавливают.

Ранее мы публиковали фотографии с места аварии.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...