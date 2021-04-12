«Пешеход в очень тяжелом состоянии»: очевидица рассказала о пострадавших в ДТП на Красном проспекте

Вечером 12 апреля на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись три автомобиля. В результате один из них вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.
Одной из очевидцев стала Марина Самойлова — сотрудница агентства недвижимости «Центральное». Именно в его витрину влетел
— Пешеход в очень тяжелом состоянии. Лежал и не двигался. Водитель тоже выполз из машины, сильно пострадал. Две реанимации были. Обоих увезли.
По словам сотрудницы агентства, ее коллеги чудом не пострадали:
— Был конец рабочего дня, сотрудников в офисе было мало, те места были не заняты. У нас там, к счастью, никто не сидел с той стороны. Одна сотрудница сидела лицом, увидела, что машина летит на нее, вскочила, головой ударилась, но у нее только ушиб.
Инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Бондаренко сообщила, что обстоятельства ДТП устанавливают.
Ранее мы публиковали фотографии с места аварии.