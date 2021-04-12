«Пешеход в очень тяжелом состоянии»: очевидица рассказала о пострадавших в ДТП на Красном проспекте

Вечером 12 апреля на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись три автомобиля. В результате один из них вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Одной из очевидцев стала Марина Самойлова — сотрудница агентства недвижимости «Центральное». Именно в его витрину влетел BMW X5 . Она рассказала корреспонденту НГС подробности:



— Пешеход в очень тяжелом состоянии. Лежал и не двигался. Водитель тоже выполз из машины, сильно пострадал. Две реанимации были. Обоих увезли.

По словам сотрудницы агентства, ее коллеги чудом не пострадали: