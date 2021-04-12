BMW X5 сбил двух пешеходов на тротуаре Красного проспекта и влетел в стену агентства недвижимости

— На пересечении Красного проспекта и улицы Державина столкнулись три транспортных средства. После чего один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Их осматривают врачи скорой помощи, — сообщил НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.