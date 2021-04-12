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BMW X5 сбил двух пешеходов на тротуаре Красного проспекта и влетел в стену агентства недвижимости

У здания разбита витрина, пострадавшие госпитализированы

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Удар слышали люди в домах на другой стороне улицы

Удар слышали люди в домах на другой стороне улицы

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В центре Новосибирска BMW X5 сбил двух пешеходов и влетел в стену здания

На Красном проспекте в центре Новосибирска столкнулись три автомобиля, после один из них — BMW X5 — сбил двух пешеходов на тротуаре.

У кроссовера отвалился бампер и колесо

У кроссовера отвалился бампер и колесо

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— На пересечении Красного проспекта и улицы Державина столкнулись три транспортных средства. После чего один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Их осматривают врачи скорой помощи, — сообщил НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

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На снимках с места видно, что BMW X5 врезался в угол здания, в котором расположено агентство недвижимости «Центральное». Удар был сильным и пришелся на витрину заведения.

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Обновлено. В ГИБДД позже сообщили, что один из пострадавших может быть водителем. Информация уточняется.

Всего в аварии участвовали три машины

Всего в аварии участвовали три машины

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Третий участник ДТП стоит на Красном проспекте (справа). Удар пришелся на заднюю часть

Третий участник ДТП стоит на Красном проспекте (справа). Удар пришелся на заднюю часть

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ДТПавария
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