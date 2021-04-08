Момент смертельного ДТП на Станиславского попал на видеорегистратор

Появилось видео смертельной аварии на улице Станиславского в Новосибирске
Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске произошла авария на улице Станиславского в Ленинском районе, где погибли водитель ВАЗа и его пассажирка.
Очевидец прислал в редакцию НГС ролик с моментом, когда случилась авария. Видеорегистратор зафиксировал, что автомобиль «Хонда» ехал с высокой скоростью. Автомобиль владельца регистратора двигался со скоростью около
В ГИБДД отметили, что на этом участке и по всему Новосибирску запрещено превышать скорость в
В начале апреля в Новосибирске «семерка» столкнулась с «Газелью» на улице Широкой. В аварии 80-летний водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы.