Момент смертельного ДТП на Станиславского попал на видеорегистратор

Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске произошла авария на улице Станиславского в Ленинском районе, где погибли водитель ВАЗа и его пассажирка.

Очевидец прислал в редакцию НГС ролик с моментом, когда случилась авария. Видеорегистратор зафиксировал, что автомобиль «Хонда» ехал с высокой скоростью. Автомобиль владельца регистратора двигался со скоростью около 70 км/ч , внезапно его обогнала «Хонда». В этот момент с полосы встречного направления выехал ВАЗ. Иномарка не успела затормозить и врезалась в него.