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Тема дняДвое погибли в ДТП на Станиславского

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Момент смертельного ДТП на Станиславского попал на видеорегистратор

ВАЗ разворачивался, когда в него влетела иномарка

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Авария произошла около 16:00

Авария произошла около 16:00

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Появилось видео смертельной аварии на улице Станиславского в Новосибирске

Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске произошла авария на улице Станиславского в Ленинском районе, где погибли водитель ВАЗа и его пассажирка.

Очевидец прислал в редакцию НГС ролик с моментом, когда случилась авария. Видеорегистратор зафиксировал, что автомобиль «Хонда» ехал с высокой скоростью. Автомобиль владельца регистратора двигался со скоростью около 70 км/ч, внезапно его обогнала «Хонда». В этот момент с полосы встречного направления выехал ВАЗ. Иномарка не успела затормозить и врезалась в него.

В ГИБДД отметили, что на этом участке и по всему Новосибирску запрещено превышать скорость в 60 км/ч.

В начале апреля в Новосибирске «семерка» столкнулась с «Газелью» на улице Широкой. В аварии 80-летний водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы.

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ГИБДДЛенинский районавариявидеовидеорегистратор
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