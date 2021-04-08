На Станиславского «Хонда» столкнулась с ВАЗом при развороте — в аварии погибли двое

В Новосибирске два человека погибли в ДТП в Ленинском районе
Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске на улице Станиславского произошла авария с автомобилями Honda Stream и ВАЗ-2104. В результате погибли два пассажира.
— В 16:05 35-летний водитель на автомобиле Honda Stream двигался по улице Станиславского со стороны улицы Котовского в сторону улицы Плахотного. На пересечении с улицей Пархоменко совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который разворачивался на улице, двигаясь по Станиславского со стороны улицы Плахотного на перекрестке с улицей Пархоменко в обратном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В результате погибли пассажиры отечественного автомобиля — 75-летний водитель и 72-летняя пассажирка. Водитель «Хонды» получил травмы. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС. Обстоятельства трагедии выясняются.
Накануне под Новосибирском произошло ДТП, в котором погибли два человека. Одного из пострадавших выкинуло на железнодорожные пути, также пострадал ребенок.