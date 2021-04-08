На Станиславского «Хонда» столкнулась с ВАЗом при развороте — в аварии погибли двое

Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске на улице Станиславского произошла авария с автомобилями Honda Stream и ВАЗ-2104. В результате погибли два пассажира.

— В 16:05 35-летний водитель на автомобиле Honda Stream двигался по улице Станиславского со стороны улицы Котовского в сторону улицы Плахотного. На пересечении с улицей Пархоменко совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который разворачивался на улице, двигаясь по Станиславского со стороны улицы Плахотного на перекрестке с улицей Пархоменко в обратном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.