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СрочноДва человека погибли в утреннем ДТП

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Стали известны подробности смертельного ДТП у Гусиного Брода — одного из пострадавших отбросило на железную дорогу

По предварительной информации, в аварии погибли два человека

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По информации очевидца, на месте работало несколько автомобилей скорой помощи

По информации очевидца, на месте работало несколько автомобилей скорой помощи

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В аварии под Новосибирском человека выкинуло на железную дорогу

Количество жертв в утреннем ДТП под Новосибирском увеличилось. Ранее в службу 112 поступала информация, что в аварии у села Гусиный Брод пострадали два ребенка и погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись микроавтобус «Тойота-Хайс» с «Хондой-Фит», которая следовала во встречном направлении. После этого «Тойота-Хайс» столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в салоне автомобиля зажало ребенка, еще одного пострадавшего отбросило на железнодорожные пути:

— На место выезжали аварийно-спасательная служба, силы пожарно-спасательного гарнизона, которые достали пострадавшего ребенка, зажатого в автомобиле. Также было установлено, что в ходе ДТП одного из участников выкинуло на железнодорожное полотно, пришлось останавливать тепловоз, пострадавшего эвакуировали с железнодорожных путей, тепловоз продолжил движение.

По предварительным данным, в аварии погибли два человека. В полиции пока не подтвердили эту информацию, пояснив, что количество пострадавших и погибших пока устанавливается.

В ГИБДД третий час не могут прокомментировать обстоятельства аварии: пресс-служба игнорирует вопросы.

5 апреля в Новосибирске «Лексус» влетел в столб на улице Тюленина, один из пассажиров погиб. Позже ГИБДД опубликовала ролик с предполагаемым виновником трагедии.

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Новосибирская областьавариясмертельное ДТП
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