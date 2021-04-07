Стали известны подробности смертельного ДТП у Гусиного Брода — одного из пострадавших отбросило на железную дорогу

В аварии под Новосибирском человека выкинуло на железную дорогу
Количество жертв в утреннем ДТП под Новосибирском увеличилось. Ранее в службу 112 поступала информация, что в аварии у села Гусиный Брод пострадали два ребенка и погиб мужчина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись микроавтобус «Тойота-Хайс» с «Хондой-Фит», которая следовала во встречном направлении. После этого «Тойота-Хайс» столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ.
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в салоне автомобиля зажало ребенка, еще одного пострадавшего отбросило на железнодорожные пути:
— На место выезжали аварийно-спасательная служба, силы пожарно-спасательного гарнизона, которые достали пострадавшего ребенка, зажатого в автомобиле. Также было установлено, что в ходе ДТП одного из участников выкинуло на железнодорожное полотно, пришлось останавливать тепловоз, пострадавшего эвакуировали с железнодорожных путей, тепловоз продолжил движение.
По предварительным данным, в аварии погибли два человека. В полиции пока не подтвердили эту информацию, пояснив, что количество пострадавших и погибших пока устанавливается.
В ГИБДД третий час не могут прокомментировать обстоятельства аварии: пресс-служба игнорирует вопросы.