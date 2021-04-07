Стали известны подробности смертельного ДТП у Гусиного Брода — одного из пострадавших отбросило на железную дорогу

Количество жертв в утреннем ДТП под Новосибирском увеличилось. Ранее в службу 112 поступала информация, что в аварии у села Гусиный Брод пострадали два ребенка и погиб мужчина.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись микроавтобус «Тойота-Хайс» с «Хондой-Фит», которая следовала во встречном направлении. После этого «Тойота-Хайс» столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ.