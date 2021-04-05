«Я не был, скорее всего, за рулем»: ГИБДД показала ролик с предполагаемым виновником смертельного ДТП на Тюленина

Затем в Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию, объяснив, почему назвали водителя неустановленным:

— Водитель считался неустановленным, так как самостоятельно покинул лечебное учреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность установлена. В момент задержания он находился в состоянии опьянения, — сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции предоставили видео с опросом предполагаемого водителя. На видео он рассказывает, что не помнит, был ли он за рулем:

— Поясните, пожалуйста, как всё произошло.

— Я пояснить ничего не могу, так как не помню.

— А как вы оказались за рулем автомобиля?

— А я не знаю, я не был, скорее всего, за рулем.

— Кто те люди, которые находились с вами в автомобиле?

— С владельцем автомобиля познакомился в тот же вечер. Другой — сосед... Мы все из одного дома, как оказалось.



Хозяином машины был погибший в ДТП.