«Я не был, скорее всего, за рулем»: ГИБДД показала ролик с предполагаемым виновником смертельного ДТП на Тюленина

ГИБДД показала ролик с предполагаемым виновником смертельного ДТП в Новосибирске
В новосибирской Госавтоинспекции установили личность водителя, который мог быть за рулем «Лексуса» во время смертельной аварии. Автомобиль врезался в столб на Тюленина сегодня ночью.
На месте аварии был наш журналист Дмитрий Косенко. Его возмутило, что сотрудники ГИБДД долго не приезжали на место аварии. За это время предполагаемого водителя «Лексуса» увезла скорая помощь, и, когда инспекторы приехали, водителя на месте не было. Позже ГИБДД отчиталась о том, что за рулем автомобиля во время аварии был неустановленный водитель.
Затем в Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию, объяснив, почему назвали водителя неустановленным:
— Водитель считался неустановленным, так как самостоятельно покинул лечебное учреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность установлена. В момент задержания он находился в состоянии опьянения, — сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции предоставили видео с опросом предполагаемого водителя. На видео он рассказывает, что не помнит, был ли он за рулем:
— Поясните, пожалуйста, как всё произошло.
— Я пояснить ничего не могу, так как не помню.
— А как вы оказались за рулем автомобиля?
— А я не знаю, я не был, скорее всего, за рулем.
— Кто те люди, которые находились с вами в автомобиле?
— С владельцем автомобиля познакомился в тот же вечер. Другой — сосед... Мы все из одного дома, как оказалось.
Хозяином машины был погибший в ДТП.
Во время аварии «Лексус» влетел в столб на обочине, в результате один человек погиб на месте, второй с тяжелыми травмами попал в больницу. По словам нашего журналиста, мужчина, который вышел из автомобиля с левой стороны (в красной куртке), после аварии убежал во дворы, а затем вернулся.
— Всем собравшимся он начал говорить, что за рулем был человек, который находился без сознания на переднем правом месте (он и скончался в аварии), — написал Дмитрий Косенко в своей колонке.
Момент ДТП попал на видео.
Утром 26 марта в Каргатском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В 04:40 на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров «Рено», среди которых был малолетний ребенок. Их возраст и другие данные сейчас уточняются.