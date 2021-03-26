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«Рено» въехал во встречную фуру на новосибирской трассе: среди трех погибших есть ребенок

Авария произошла рано утром на автодороге Р-254 «Иртыш»

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От «Рено» после аварии осталась лишь груда металла

От «Рено» после аварии осталась лишь груда металла

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В ДТП с «Рено» и фурой на трассе в Новосибирской области погиб ребенок

В Каргатском районе Новосибирской области утром 26 марта произошло смертельное ДТП. В 04:40 на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль и фура.

— Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Сандеро», следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278-м км выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ с прицепом, — рассказал корреспонденту НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров «Рено», среди которых был малолетний ребенок. Их возраст и другие данные сейчас уточняются.

Вчера в Новосибирске в утреннем смертельном ДТП у ТЭЦ-6 появилась вторая жертва — умерла женщина-водитель из автомобиля «Дайхатсу». ДТП произошло 25 марта в 07:19 недалеко от ТЭЦ-6 на трассе Р-254, там столкнулись четыре автомобиля.

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