«Рено» въехал во встречную фуру на новосибирской трассе: среди трех погибших есть ребенок

В ДТП с «Рено» и фурой на трассе в Новосибирской области погиб ребенок
В Каргатском районе Новосибирской области утром
— Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Сандеро», следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278-м км выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ с прицепом, — рассказал корреспонденту НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров «Рено», среди которых был малолетний ребенок. Их возраст и другие данные сейчас уточняются.
Вчера в Новосибирске в утреннем смертельном ДТП у ТЭЦ-6 появилась вторая жертва — умерла женщина-водитель из автомобиля «Дайхатсу». ДТП произошло