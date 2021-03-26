«Рено» въехал во встречную фуру на новосибирской трассе: среди трех погибших есть ребенок

В Каргатском районе Новосибирской области утром 26 марта произошло смертельное ДТП. В 04:40 на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль и фура.

— Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Сандеро», следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278-м км выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ с прицепом, — рассказал корреспонденту НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров «Рено», среди которых был малолетний ребенок. Их возраст и другие данные сейчас уточняются.