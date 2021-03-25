На повороте к ТЭЦ-6 произошла массовая авария с пострадавшими: столкнулись три машины и фура

В Новосибирске на повороте к
Последствия столкновения попали на видео читателя НГС.
— Двое погибших в одной из машин точно. Дальше по трассе стоит грузовик без бампера, — рассказал читатель НГС.
Пока точной информации о пострадавших нет, но, по предварительным сообщениям, есть несколько раненых.
— Столкнулись два автомобиля и один грузовик. Одна машина в кювете, — такая информация поступила в службу 112.
Но на ролике читателя НГС видно, что поврежденных автомобилей больше.
Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.