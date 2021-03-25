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На повороте к ТЭЦ-6 произошла массовая авария с пострадавшими: столкнулись три машины и фура

ДТП произошло около 07:00

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Последствия столкновения попали на видео читателя НГС

Последствия столкновения попали на видео читателя НГС

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В Новосибирске на повороте к ТЭЦ-6 произошла крупная авария. Около 07:00 сегодня, 25 марта, столкнулись несколько машин. В итоге серьезные повреждения получили три автомобиля.

Последствия столкновения попали на видео читателя НГС.

— Двое погибших в одной из машин точно. Дальше по трассе стоит грузовик без бампера, — рассказал читатель НГС.

Пока точной информации о пострадавших нет, но, по предварительным сообщениям, есть несколько раненых.

— Столкнулись два автомобиля и один грузовик. Одна машина в кювете, — такая информация поступила в службу 112.

Но на ролике читателя НГС видно, что поврежденных автомобилей больше.

Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.

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ДТПмассовая авария
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