На новосибирской трассе пять человек пострадали в лобовом ДТП

В массовом ДТП на трассе под Новосибирском пострадали пять человек
Сегодня днем, 22 марта, на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.
Авария случилась около 13:15.
— 31-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По информации ГИБДД, навстречу в это время ехал автомобиль Honda Odyssey, им управлял
На месте работают сотрудники полиции, уточняют обстоятельства произошедшего.
15 марта в Новосибирске один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Бугринском мосту в Кировском районе.