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На новосибирской трассе пять человек пострадали в лобовом ДТП

Водитель Lada Kalina перед происшествием выехал на встречную полосу

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Авария произошла на трассе недалеко от села Дорогина Заимка

Авария произошла на трассе недалеко от села Дорогина Заимка

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В массовом ДТП на трассе под Новосибирском пострадали пять человек

Сегодня днем, 22 марта, на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.

Авария случилась около 13:15.

— 31-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

По информации ГИБДД, навстречу в это время ехал автомобиль Honda Odyssey, им управлял 34-летний мужчина. Honda Odyssey начал притормаживать, чтобы избежать аварийной ситуации. И в этот момент в него сзади въехал Subaru Forester с 59-летним водителем. А затем встречная Lada Kalina въехала в Subaru.

На месте работают сотрудники полиции, уточняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, в аварии пять пострадавших

По предварительной информации, в аварии пять пострадавших

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Обстоятельства происшествия устанавливаются<br>

Обстоятельства происшествия устанавливаются

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15 марта в Новосибирске один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Бугринском мосту в Кировском районе. 13 марта на новосибирской трассе в Мошковском районе произошло смертельное ДТП — погиб один из водителей.

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ДТПтрасса Р-256
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