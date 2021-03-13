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В Мошковском районе водитель «Лады» погиб в ДТП с грузовиком

Водитель легковушки выехал на встречку

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Обстоятельства происшествия устанавливаются

Обстоятельства происшествия устанавливаются

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Поздней ночью, 13 марта, на новосибирской трассе в Мошковском районе произошло смертельное ДТП — погиб один из водителей.

— В 2 часа 15 минут 55-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» и при неустановленных обстоятельствах на 27 километре трассы совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ дорожно-коммунальных служб под управлением 47-летнего мужчины. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля, — сообщили в госавтоинспекции по Новосибирской области.

Погибшему водителю было 55 лет. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Вчера утром на новосибирской трассе в Тогучинском районе столкнулись три автомобиля. Один из водителей погиб.

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