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Водитель «Тойоты» погиб в ДТП с двумя «Лексусами» на новосибирской трассе

Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку

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На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

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Утром в пятницу, 12 марта, на новосибирской трассе в Тогучинском районе столкнулись три автомобиля. Один из водителей погиб.

— Около 10 часов утра 45-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска, — пояснили в госавтоинспекции Новосибирской области.

При неустановленных обстоятельствах водитель «Тойоты» не справился с управлением и въехал на встречной полосе в два «Лексуса». Одно столкновение с Lexus RX 350 было касательное, другое — с автомобилем Lexus GS 350 — лобовым.

От полученных травм на месте аварии скончался водитель Toyota. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сотрудники полиции работают на месте аварии.

В субботу, 6 марта, в ДТП на новосибирской трассе в Коченевском районе погиб водитель грузовика. Позднее его семья искала очевидцев инцидента.

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