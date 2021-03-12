Водитель «Тойоты» погиб в ДТП с двумя «Лексусами» на новосибирской трассе

Утром в пятницу, 12 марта, на новосибирской трассе в Тогучинском районе столкнулись три автомобиля. Один из водителей погиб.
— Около 10 часов утра 45-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска, — пояснили в госавтоинспекции Новосибирской области.
При неустановленных обстоятельствах водитель «Тойоты» не справился с управлением и въехал на встречной полосе в два «Лексуса». Одно столкновение с Lexus RX 350 было касательное, другое — с автомобилем Lexus GS 350 — лобовым.
От полученных травм на месте аварии скончался водитель Toyota. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сотрудники полиции работают на месте аварии.
В субботу, 6 марта, в ДТП на новосибирской трассе в Коченевском районе погиб водитель грузовика. Позднее его семья искала очевидцев инцидента.