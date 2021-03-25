В больнице скончалась водитель «Дайхатсу», из которого вылетел двигатель у ТЭЦ-6

В Новосибирске в утреннем смертельном ДТП у ТЭЦ-6 появилась вторая жертва — умерла женщина-водитель из автомобиля «Дайхатсу».

ДТП произошло сегодня в 07:19 недалеко от ТЭЦ-6 на трассе Р-254 , там столкнулись четыре автомобиля.