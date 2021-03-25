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В больнице скончалась водитель «Дайхатсу», из которого вылетел двигатель у ТЭЦ-6

Ранее на месте аварии погиб ее пассажир

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Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на трассе

Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на трассе

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В Новосибирске в утреннем смертельном ДТП у ТЭЦ-6 появилась вторая жертва — умерла женщина-водитель из автомобиля «Дайхатсу».

ДТП произошло сегодня в 07:19 недалеко от ТЭЦ-6 на трассе Р-254, там столкнулись четыре автомобиля.

На месте ДТП погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а водитель — женщина 45 лет — скончалась позже в больнице, об этом сообщили в областной ГИБДД.

— Автомобиль «Дайхатсу» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Исудзу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — После столкновения двигатель и коробка переключения передач автомобиля «Дайхатсу» отлетели в автомобили «КИА-Рио» и «Форд-Фокус», которые двигались в попутном с ним направлении.

Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.

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ДТПДТП с погибшими
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