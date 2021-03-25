В больнице скончалась водитель «Дайхатсу», из которого вылетел двигатель у ТЭЦ-6

В Новосибирске в утреннем смертельном ДТП у
ДТП произошло сегодня в 07:19 недалеко от
На месте ДТП погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а водитель — женщина
— Автомобиль «Дайхатсу» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Исудзу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — После столкновения двигатель и коробка переключения передач автомобиля «Дайхатсу» отлетели в автомобили «КИА-Рио» и «Форд-Фокус», которые двигались в попутном с ним направлении.
Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.