Хроника смертельного ДТП. Очевидец — о том, как инспекторы ГИБДД опоздали на час и упустили виновника на «Лексусе»

В Новосибирске ГИБДД приехала на смертельную аварию с опозданием на час
Этой ночью на улице Тюленина произошло жесткое ДТП. Кроссовер
Авария на улице Тюленина произошла около полуночи.
— Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле «
Неустановленный! Неустановленный, ёшкин кот — да вы бы еще позже приехали, вообще бы ничего не застали, вас же почти час на месте ДТП не было. Но обо всём по порядку.
Я находился на парковке своего дома и примерно в 23:55 услышал мощный удар. Посмотрел в сторону улицы и увидел разбитый кроссовер. С левой стороны из салона выбралось существо в красном балахоне и пошло куда-то во дворы. Мы с другими очевидцами подошли к кроссоверу, увидели пассажиров без сознания на переднем правом месте и на заднем. В 23:59 я позвонил в 112 и описал ситуацию.
Первыми на место приехали спасатели на пожарной машине, они привезли специнструмент. Примерно в это же время на место вернулся тот самый человек в красном балахоне, предполагаемый водитель. Всем собравшимся он начал говорить, что за рулем был человек, который находился без сознания на переднем правом месте (он и скончался в аварии). Из автомобиля несло алкоголем, предполагаемый водила вел себя неадекватно.
Подъехала машина скорой, человека с заднего сиденья достали и начали оказывать ему помощь. У переднего пассажира констатировали отсутствие пульса.
ГИБДД на месте всё еще не было. Звоним на номер 020 в 00:23 — отвечают, мол, ждите. Предполагаемый водитель с места исчезает, вроде как его увезла вторая машина скорой. Приезжает экипаж Росгвардии, вероятно оказавшийся неподалеку. ГИБДД всё нет, далее идут звонки в полицию в 00:26, в 00:37. Ну то есть уже все собрались: и пожарные, и две скорых, и Росгвардия, и половина района, а этих ребят на блестящих новеньких патрульных «Шкодах-Октавия» всё нет.
И вот, ближе к часу ночи, ГИБДД появляется. Ребята неспешно ходят вокруг разбитого кроссовера, не предпринимая никаких активных действий. И в итоге водитель у них оказывается неустановленным. Таким образом, не появляясь на месте ДТП вовремя, полиция не принимает мер к задержанию предполагаемого виновника, не опрашивает его, не устанавливает свидетелей по горячим следам, не организовывает медицинское освидетельствование должным образом.
И в итоге виновник этой аварии может уйти от уголовной ответственности, сесть за руль снова и убить еще кого-нибудь. Либо получит меньшее наказание, потому что не прошел медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Да и, кстати, столб, в который врезался кроссовер, сильно помят, покосился и, вероятно, находится в аварийном состоянии, может упасть и убить еще кого-нибудь. Но кто бы из городских властей шевелился по этому поводу? На следующий день после ДТП столб в таком же состоянии, на месте разбросаны остатки снесенных заграждений.
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