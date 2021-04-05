Хроника смертельного ДТП. Очевидец — о том, как инспекторы ГИБДД опоздали на час и упустили виновника на «Лексусе»

— Неустановленный вод­итель, двигаясь на автомобиле « Лексус RX330 » по Тюленина со стороны Земнухова в сторону Свечникова, со­вершил наезд на препятствие, которое находится справа по ходу движения, — сообщили в ГИБДД.



Неустановленный! Неустановленный, ёшкин кот — да вы бы еще позже приехали, вообще бы ничего не застали, вас же почти час на месте ДТП не было. Но обо всём по порядку.

Я находился на парковке своего дома и примерно в 23:55 услышал мощный удар. Посмотрел в сторону улицы и увидел разбитый кроссовер. С левой стороны из салона выбралось существо в красном балахоне и пошло куда-то во дворы. Мы с другими очевидцами подошли к кроссоверу, увидели пассажиров без сознания на переднем правом месте и на заднем. В 23:59 я позвонил в 112 и описал ситуацию.

Первыми на место приехали спасатели на пожарной машине, они привезли специнструмент. Примерно в это же время на место вернулся тот самый человек в красном балахоне, предполагаемый водитель. Всем собравшимся он начал говорить, что за рулем был человек, который находился без сознания на переднем правом месте (он и скончался в аварии). Из автомобиля несло алкоголем, предполагаемый водила вел себя неадекватно.