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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

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Хроника смертельного ДТП. Очевидец — о том, как инспекторы ГИБДД опоздали на час и упустили виновника на «Лексусе»

Что скрывается за ночной трагедией на Тюленина, где кроссовер влетел в столб (водитель выжил, пассажир погиб)

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Первые минуты после столкновения. Машина сильно покорежена, пассажир на переднем <nobr class="_">сиденье —</nobr> мертв

Первые минуты после столкновения. Машина сильно покорежена, пассажир на переднем сиденье — мертв

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В Новосибирске ГИБДД приехала на смертельную аварию с опозданием на час

Этой ночью на улице Тюленина произошло жесткое ДТП. Кроссовер Lexus RX впечатался в столб освещения, на месте погиб один человек. Таких историй, в общем-то, много, но что поразило именно в этом случае — сотрудники ГИБДД почти час не приезжали на место аварии, а утром отчитались, что не смогли установить и задержать предполагаемого виновника. Очевидцем аварии стал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Публикуем его авторскую колонку о нерасторопности гаишников.

Авария на улице Тюленина произошла около полуночи. Lexus RX врезался в столб, один пассажир получил ранения, второй погиб. Вот как ГИБДД Новосибирска отчиталась об этом ДТП утром 5 апреля:

— Неустановленный вод­итель, двигаясь на автомобиле «Лексус RX330» по Тюленина со стороны Земнухова в сторону Свечникова, со­вершил наезд на препятствие, которое находится справа по ходу движения, — сообщили в ГИБДД.

Неустановленный! Неустановленный, ёшкин кот — да вы бы еще позже приехали, вообще бы ничего не застали, вас же почти час на месте ДТП не было. Но обо всём по порядку.

Я находился на парковке своего дома и примерно в 23:55 услышал мощный удар. Посмотрел в сторону улицы и увидел разбитый кроссовер. С левой стороны из салона выбралось существо в красном балахоне и пошло куда-то во дворы. Мы с другими очевидцами подошли к кроссоверу, увидели пассажиров без сознания на переднем правом месте и на заднем. В 23:59 я позвонил в 112 и описал ситуацию.

Первыми на место приехали спасатели на пожарной машине, они привезли специнструмент. Примерно в это же время на место вернулся тот самый человек в красном балахоне, предполагаемый водитель. Всем собравшимся он начал говорить, что за рулем был человек, который находился без сознания на переднем правом месте (он и скончался в аварии). Из автомобиля несло алкоголем, предполагаемый водила вел себя неадекватно.

Подъехала машина скорой, человека с заднего сиденья достали и начали оказывать ему помощь. У переднего пассажира констатировали отсутствие пульса.

ГИБДД на месте всё еще не было. Звоним на номер 020 в 00:23 — отвечают, мол, ждите. Предполагаемый водитель с места исчезает, вроде как его увезла вторая машина скорой. Приезжает экипаж Росгвардии, вероятно оказавшийся неподалеку. ГИБДД всё нет, далее идут звонки в полицию в 00:26, в 00:37. Ну то есть уже все собрались: и пожарные, и две скорых, и Росгвардия, и половина района, а этих ребят на блестящих новеньких патрульных «Шкодах-Октавия» всё нет.

И вот, ближе к часу ночи, ГИБДД появляется. Ребята неспешно ходят вокруг разбитого кроссовера, не предпринимая никаких активных действий. И в итоге водитель у них оказывается неустановленным. Таким образом, не появляясь на месте ДТП вовремя, полиция не принимает мер к задержанию предполагаемого виновника, не опрашивает его, не устанавливает свидетелей по горячим следам, не организовывает медицинское освидетельствование должным образом.

И в итоге виновник этой аварии может уйти от уголовной ответственности, сесть за руль снова и убить еще кого-нибудь. Либо получит меньшее наказание, потому что не прошел медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Падающий столб

Падающий столб

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Да и, кстати, столб, в который врезался кроссовер, сильно помят, покосился и, вероятно, находится в аварийном состоянии, может упасть и убить еще кого-нибудь. Но кто бы из городских властей шевелился по этому поводу? На следующий день после ДТП столб в таком же состоянии, на месте разбросаны остатки снесенных заграждений.

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ГИБДДДТП
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