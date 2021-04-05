В ГИБДД рассказали о травмах пассажиров в ДТП с «Лексусом»

В ГИБДД рассказали о травмах пассажиров в ДТП на Тюленина
В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ночной аварии на Родниках.
Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла
— Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле «Лексус RX330» по Тюленина со стороны Земнухова в сторону Свечникова, совершил наезд на препятствие, которое находится справа по ходу движения, — сообщили в ГИБДД.
В результате пассажир, мужчина 1993 года рождения, доставлен в больницу с тупой травмой живота, ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом отдела позвоночника.
В ГИБДД уточнили, что еще один пассажир, мужчина 1980 года рождения, в момент ДТП находился на переднем сиденье и «получил травмы, несовместимые с жизнью».
В конце марта в Новосибирской области на трассе