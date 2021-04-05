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В ГИБДД рассказали о травмах пассажиров в ДТП с «Лексусом»

Один из пассажиров погиб, другой получил серьезные травмы

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Иномарка влетела в столб&nbsp;

Иномарка влетела в столб 

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В ГИБДД рассказали о травмах пассажиров в ДТП на Тюленина

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ночной аварии на Родниках.

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 4 апреля примерно в 23:55.

— Неустановленный вод­итель, двигаясь на автомобиле «Лексус RX330» по Тюленина со стороны Земнухова в сторону Свечникова, со­вершил наезд на препятствие, которое находится справа по ходу движения, — сообщили в ГИБДД.

В результате пассажир, мужчина 1993 года рождения, доставлен в больницу с тупой травмой живота, ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом отдела позвоночника.

В ГИБДД уточнили, что еще один пассажир, мужчина 1980 года рождения, в момент ДТП находился на переднем сиденье и «получил травмы, несовместимые с жизнью».

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В конце марта в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Ниссан-Тиида» и фура. ДТП произошло 29 марта в 19:20 на 952-м километре в Татарском районе. Погибла 38-летняя водитель седана, пострадали четыре человека, трое из них — дети.

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