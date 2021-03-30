Водитель «Ниссана» погибла на трассе в ДТП с фурой: в аварии пострадали трое ее детей

В Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Ниссан-Тиида» и фура. ДТП произошло 29 марта в 19:20 на 952-м километре в Татарском районе. Погибла 38-летняя водитель седана и пострадали четыре человека.

— Женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Ниссан-Тиида», следуя со стороны Новосибирска в направлении Омска, не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем MAN. В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров «Ниссана», в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г. р. , — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.