30 марта вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 75.83
eur 89.35

Все новости

Все новости

Водитель «Ниссана» погибла на трассе в ДТП с фурой: в аварии пострадали трое ее детей

Женщина скончалась в машине скорой помощи

3 864
13Обсудить

Поделиться

Погибшей было <nobr class="_">38 лет</nobr>

Погибшей было 38 лет

Поделиться

В НСО водитель «Ниссана» погибла на трассе в ДТП с фурой

В Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Ниссан-Тиида» и фура. ДТП произошло 29 марта в 19:20 на 952-м километре в Татарском районе. Погибла 38-летняя водитель седана и пострадали четыре человека.

— Женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Ниссан-Тиида», следуя со стороны Новосибирска в направлении Омска, не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем MAN. В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров «Ниссана», в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г. р., — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Вечером в понедельник, 29 марта, на 135-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В нем также погибла женщина.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с погибшей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...