Водитель «Ниссана» погибла на трассе в ДТП с фурой: в аварии пострадали трое ее детей

В НСО водитель «Ниссана» погибла на трассе в ДТП с фурой
В Новосибирской области на трассе
— Женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Ниссан-Тиида», следуя со стороны Новосибирска в направлении Омска, не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем MAN. В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров «Ниссана», в том числе трое детей 2007, 2009 и
Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Вечером в понедельник,