На Чуйском тракте «Ниссан» выехал на встречку и врезался в грузовик — погибла женщина

На трассе под Новосибирском в ДТП погибла женщина
Вечером в понедельник, 29 марта, на 135-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошло ДТП со смертельным исходом.
— Женщина-водитель автомобиля «Ниссан-Куб», следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Мерседес-Акрос», который двигался во встречном направлении, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
Сейчас личность погибшей устанавливается. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.
В середине марта водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске.