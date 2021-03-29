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На Чуйском тракте «Ниссан» выехал на встречку и врезался в грузовик — погибла женщина

Погибшая ехала в сторону Барнаула

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Личность погибшей устанавливается

Личность погибшей устанавливается

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На трассе под Новосибирском в ДТП погибла женщина

Вечером в понедельник, 29 марта, на 135-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошло ДТП со смертельным исходом.

— Женщина-водитель автомобиля «Ниссан-Куб», следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Мерседес-Акрос», который двигался во встречном направлении, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Сейчас личность погибшей устанавливается. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.

В середине марта водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске.

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ДТПЧуйский трактвстречная полоса
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