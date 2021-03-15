Водитель «Лексуса» погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту

Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Бугринском мосту в Кировском районе — здесь столкнулись четыре автомобиля.



Авария произошла в понедельник, 15 марта, около 18:40 . Lexus RX400 , грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по мосту с правого берега на левый. Автомобиль Toyota Lite Ace Noah ехал со стороны Ватутина в сторону Большевистской. В пути следования водитель, мужчина 1975 года рождения, не справился с управлением, перелетел через искусственное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Лексусом», затем с грузовиком МАN и опрокинулся. От удара «Лексус» столкнулся с «Тойотой Витц», та налетела на искусственное ограждение, перевернулась и оказалась на полосе встречного движения.