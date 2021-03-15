15 марта понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 73.51
eur 87.80
СрочноНа Бугринском мосту погиб водитель «Лексуса»

Все новости

Все новости

Водитель «Лексуса» погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту

Еще два человека попали в больницу с разными травмами

13 504
55Обсудить

Поделиться

На месте аварии работают ГИБДД, МЧС, МАСС и скорая помощь

На месте аварии работают ГИБДД, МЧС, МАСС и скорая помощь

Поделиться

Житель Новосибирска погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту

Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Бугринском мосту в Кировском районе — здесь столкнулись четыре автомобиля.

Авария произошла в понедельник, 15 марта, около 18:40. Lexus RX400, грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по мосту с правого берега на левый. Автомобиль Toyota Lite Ace Noah ехал со стороны Ватутина в сторону Большевистской. В пути следования водитель, мужчина 1975 года рождения, не справился с управлением, перелетел через искусственное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Лексусом», затем с грузовиком МАN и опрокинулся. От удара «Лексус» столкнулся с «Тойотой Витц», та налетела на искусственное ограждение, перевернулась и оказалась на полосе встречного движения.

— В результате ДТП погиб водитель «Лексуса» 1985 года рождения, водители автомобилей Тойота госпитализированы с различными травмами, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Бондаренко.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, а также бригада скорой помощи, сотрудники МАСС И МЧС.

Если вы стали свидетелем аварии, являетесь её участником или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 (923) 157-00-00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

На выходных в Мошковском районе водитель «Лады» погиб в ДТП с грузовиком — водитель легковушки выехал на встречку.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ25

Поделиться

Поделиться

Бугринский мостДТПКировский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (55)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...