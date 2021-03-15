Водитель «Лексуса» погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту

Житель Новосибирска погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Бугринском мосту в Кировском районе — здесь столкнулись четыре автомобиля.
Авария произошла в понедельник, 15 марта,
— В результате ДТП погиб водитель «Лексуса»
Сейчас на месте работает экипаж ДПС, а также бригада скорой помощи, сотрудники МАСС И МЧС.
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