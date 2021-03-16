«Был простой и незаносчивый, деньги его не портили»: в ДТП на Бугринском мосту погиб начальник цеха завода Чкалова

В результате ДТП погиб водитель «Лексуса» Андрей Адамчук, его смерть подтвердили коллеги по работе.

— Я лично знал Андрея, произошедшее нельзя предугадать и даже представить. Очень печально. У него ребенку еще год не исполнился. Он у нас больше 10 лет проработал, его цех занимался изготовлением стапельной оснастки, — сообщил Валентин Голуб, заместитель директора по работе с персоналом.