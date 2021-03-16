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«Был простой и незаносчивый, деньги его не портили»: в ДТП на Бугринском мосту погиб начальник цеха завода Чкалова

35-летний мужчина управлял автомобилем «Лексус»

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Водитель «Лексуса» Андрей Адамчук погиб в возрасте <nobr class="_">35 лет</nobr>

Водитель «Лексуса» Андрей Адамчук погиб в возрасте 35 лет

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Жертвой ДТП на Бугринском мосту оказался начальник цеха завода Чкалова

Стала известна личность мужчины, погибшего в страшном ДТП на Бугринском мосту. Автомобилем «Лексус» управлял 35-летний Андрей Адамчук, начальник одного из цехов Чкаловского авиационного завода.

Авария произошла вечером 15 марта, около 18 часов 40 минут. Lexus RX400, грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по Бугринскому мосту с правого берега на левый. Внезапно на встречную полосу вылетела Toyota Lite Ace. Она столкнулась с «Лексусом», затем с грузовиком MAN и перевернулась. А «Лексус» от удара столкнулся с «Тойотой-Витц», которая тоже перевернулась.

Видео с места происшествия:

В результате ДТП погиб водитель «Лексуса» Андрей Адамчук, его смерть подтвердили коллеги по работе.

— Я лично знал Андрея, произошедшее нельзя предугадать и даже представить. Очень печально. У него ребенку еще год не исполнился. Он у нас больше 10 лет проработал, его цех занимался изготовлением стапельной оснастки, — сообщил Валентин Голуб, заместитель директора по работе с персоналом.

В проходной на территории завода уже вывесили лист с информацией о гибели мужчины

В проходной на территории завода уже вывесили лист с информацией о гибели мужчины

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— Я раньше работал на заводе Чкалова. Он всегда за людей стоял, за новое оборудование, чтобы цех улучшить. Простой и незаносчивый был человек, деньги его не портили. Семья у него вроде была, и ребенок был маленький, — рассказал коллега погибшего Андрей Швайкус.

— Он работал у нас 5 лет в цехе, я при нем пришла. Год назад он ушел в другой цех начальником. У нас он работал в инструментальном цехе. Он был очень хорошим, всегда подаст руку помощи, помогал в личных делах, — вспоминает коллега Наталья.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

На выходных в Мошковском районе водитель «Лады» погиб в ДТП с грузовиком — водитель легковушки выехал на встречку.

На прошлой неделе на трассе под Новосибирском водитель «Тойоты» погиб в ДТП с двумя «Лексусами» — мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку.

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Бугринский мостНовосибирсксмертельное ДТП
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