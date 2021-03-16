«Был простой и незаносчивый, деньги его не портили»: в ДТП на Бугринском мосту погиб начальник цеха завода Чкалова

Жертвой ДТП на Бугринском мосту оказался начальник цеха завода Чкалова
Стала известна личность мужчины, погибшего в страшном ДТП на Бугринском мосту. Автомобилем «Лексус» управлял
Авария произошла вечером
Видео с места происшествия:
В результате ДТП погиб водитель «Лексуса» Андрей Адамчук, его смерть подтвердили коллеги по работе.
— Я лично знал Андрея, произошедшее нельзя предугадать и даже представить. Очень печально. У него ребенку еще год не исполнился. Он у нас больше
— Я раньше работал на заводе Чкалова. Он всегда за людей стоял, за новое оборудование, чтобы цех улучшить. Простой и незаносчивый был человек, деньги его не портили. Семья у него вроде была, и ребенок был маленький, — рассказал коллега погибшего Андрей Швайкус.
— Он работал у нас
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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