Появилось видео с места страшного ДТП на Бугринском мосту, где погиб молодой водитель

Появилось видео с места ДТП на Бугринском мосту, где погиб водитель
Вечером в понедельник,
Автомобили Lexus RX400, грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по мосту с правого берега на левый. Водитель 1975 года рождения ехал за рулем Toyota Lite Ace Noah во встречном направлении. В пути следования он не справился с управлением, перелетел через искусственное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Лексусом», затем — с грузовиком МАN и опрокинулся. От удара «Лексус» столкнулся с «Тойотой-Витц», та налетела на искусственное ограждение, перевернулась и оказалась на полосе встречного движения. В результате ДТП водитель «Лексуса» погиб, водители автомобилей «Тойота» получили разные травмы и были госпитализированы.
На прошлой неделе на трассе под Новосибирском водитель «Тойоты» погиб в ДТП с двумя «Лексусами» — мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку.