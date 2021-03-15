Появилось видео с места страшного ДТП на Бугринском мосту, где погиб молодой водитель

Вечером в понедельник, 15 марта , водитель легковушки погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту — публикуем видео с места страшной аварии.



Автомобили Lexus RX400, грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по мосту с правого берега на левый. Водитель 1975 года рождения ехал за рулем Toyota Lite Ace Noah во встречном направлении. В пути следования он не справился с управлением, перелетел через искусственное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Лексусом», затем — с грузовиком МАN и опрокинулся. От удара «Лексус» столкнулся с «Тойотой-Витц», та налетела на искусственное ограждение, перевернулась и оказалась на полосе встречного движения. В результате ДТП водитель «Лексуса» погиб, водители автомобилей «Тойота» получили разные травмы и были госпитализированы.