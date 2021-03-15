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Тема дняНа Бугринском мосту погиб водитель «Лексуса»

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Появилось видео с места страшного ДТП на Бугринском мосту, где погиб молодой водитель

Еще два водителя получили травмы и были госпитализированы

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На месте аварии работают врачи, спасатели МАСС, сотрудники МЧС И ГИБДД

На месте аварии работают врачи, спасатели МАСС, сотрудники МЧС И ГИБДД

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Появилось видео с места ДТП на Бугринском мосту, где погиб водитель

Вечером в понедельник, 15 марта, водитель легковушки погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту — публикуем видео с места страшной аварии.

Автомобили Lexus RX400, грузовик MAN и Toyota Vitz ехали по мосту с правого берега на левый. Водитель 1975 года рождения ехал за рулем Toyota Lite Ace Noah во встречном направлении. В пути следования он не справился с управлением, перелетел через искусственное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Лексусом», затем — с грузовиком МАN и опрокинулся. От удара «Лексус» столкнулся с «Тойотой-Витц», та налетела на искусственное ограждение, перевернулась и оказалась на полосе встречного движения. В результате ДТП водитель «Лексуса» погиб, водители автомобилей «Тойота» получили разные травмы и были госпитализированы.

На прошлой неделе на трассе под Новосибирском водитель «Тойоты» погиб в ДТП с двумя «Лексусами» — мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку.

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Бугринский мостДТПпогиб водительвидео с места аварии
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