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Нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП в Новосибирске — пострадал ребенок

Инцидент произошел в Ленинском районе

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Травмы в этой аварии получил один человек

Травмы в этой аварии получил один человек

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Нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП в Новосибирске

Сегодня рано утром в районе улицы Станиславского произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного троллейбуса. Виновником аварии, по данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, стала нетрезвая женщина за рулем ВАЗ-2110.

— Женщина 1986 года рождения в алкогольном опьянении двигалась по улице Станиславского в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома № 32 по улице Станиславского совершила столкновение с автомобилем Nissan Cefiro, который следовал в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

В результате удара иномарка столкнулась с троллейбусом № 24, также двигавшимся в попутном направлении.

Травмы в этой аварии получил 13-летний мальчик, который находился в салоне Nissan. У него сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, троллейбус, попавший в ДТП, был с пассажирами. Женщине, устроившей аварию, грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если же это нарушение было повторным — ее могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением прав.

В конце марта в Кировском районе водитель врезался в другой автомобиль, а затем сбил пешехода. По предварительным выводам, виновник ДТП был пьян.

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ДТПаварияпьяный водитель
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