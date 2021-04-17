Нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП в Новосибирске — пострадал ребенок

Сегодня рано утром в районе улицы Станиславского произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного троллейбуса. Виновником аварии, по данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, стала нетрезвая женщина за рулем ВАЗ-2110.



— Женщина 1986 года рождения в алкогольном опьянении двигалась по улице Станиславского в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома № 32 по улице Станиславского совершила столкновение с автомобилем Nissan Cefiro, который следовал в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

