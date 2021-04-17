Нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП в Новосибирске — пострадал ребенок

Нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП в Новосибирске
Сегодня рано утром в районе улицы Станиславского произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного троллейбуса. Виновником аварии, по данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, стала нетрезвая женщина за рулем ВАЗ-2110.
— Женщина 1986 года рождения в алкогольном опьянении двигалась по улице Станиславского в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома
В результате удара иномарка столкнулась с троллейбусом
Травмы в этой аварии получил 13-летний мальчик, который находился в салоне Nissan. У него сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.
Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, троллейбус, попавший в ДТП, был с пассажирами. Женщине, устроившей аварию, грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если же это нарушение было повторным — ее могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением прав.
В конце марта в Кировском районе водитель врезался в другой автомобиль, а затем сбил пешехода. По предварительным выводам, виновник ДТП был пьян.