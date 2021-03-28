Пьяный водитель на Зорге врезался в другое авто, а затем сбил пешехода

Вечером 28 марта во дворе дома на Зорге, 185 в Кировском районе водитель врезался в другой автомобиль, а затем сбил пешехода. По предварительным выводам, виновник ДТП был пьян.

— В настоящий момент водителя освидетельствуют на состояние опьянения. У водителя присутствуют признаки опьянения. Он совершил столкновение с автомобилем, после чего совершил наезд на пешехода. По словам водителя, он не справился с управлением. На месте работает экипаж, устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщил НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.