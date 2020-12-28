В Новосибирске умерла актриса театра «Красный факел» — она болела коронавирусом

В Новосибирске от ковида скончалась известная актриса Валентина Широнина
В Новосибирске скончалась известная актриса театра «Красный факел» Валентина Широнина. Ей было 78 лет.
— Валентина Ивановна Широнина скончалась 28 декабря в 7 часов утра в больнице, не перенеся заболевания COVID-19, — сообщили в пресс-службе театра «Красный факел».
Коллеги вспоминают, что Валентина Широнина была опытным мастером сцены, одной из любимых актрис в старшем поколении, жизнерадостной и влюбленной в театр.
Валентина Широнина стала первой выпускницей в 1964 году, окончившей Новосибирское театральное училище с красным дипломом. Во время учебы она ярко дебютировала на сцене «Красного факела» — ее работу на гастролях в Москве отметила выдающийся режиссер и педагог Мария Кнебель. Начинала работать на сцене новосибирского ТЮЗа, а в 1978 году получила приглашение в труппу театра «Красный факел».
Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте. Совсем недавно актрисе была вручена Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам, друзьям и близким погибшей.
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