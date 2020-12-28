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В Новосибирске умерла актриса театра «Красный факел» — она болела коронавирусом

Валентине Широниной было 78 лет

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Актриса скончалась сегодня утром, 28 декабря&nbsp;

Актриса скончалась сегодня утром, 28 декабря 

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В Новосибирске от ковида скончалась известная актриса Валентина Широнина

В Новосибирске скончалась известная актриса театра «Красный факел» Валентина Широнина. Ей было 78 лет.

— Валентина Ивановна Широнина скончалась 28 декабря в 7 часов утра в больнице, не перенеся заболевания COVID-19, — сообщили в пресс-службе театра «Красный факел».

Коллеги вспоминают, что Валентина Широнина была опытным мастером сцены, одной из любимых актрис в старшем поколении, жизнерадостной и влюбленной в театр.

Валентина Широнина стала первой выпускницей в 1964 году, окончившей Новосибирское театральное училище с красным дипломом. Во время учебы она ярко дебютировала на сцене «Красного факела» — ее работу на гастролях в Москве отметила выдающийся режиссер и педагог Мария Кнебель. Начинала работать на сцене новосибирского ТЮЗа, а в 1978 году получила приглашение в труппу театра «Красный факел».

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Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте. Совсем недавно актрисе была вручена Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам, друзьям и близким погибшей.

8 ноября скончалась известная певица и композитор Татьяна Красовская — об этом рассказали корреспонденту НГС знакомые певицы.

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«Красный факел»Новосибирск
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