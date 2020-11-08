В Новосибирске умерла известная певица и композитор Татьяна Красовская

В Новосибирске умерла известная певица Татьяна Красовская
В Новосибирске скончалась известная певица и композитор Татьяна Красовская. Ей было 48 лет.
— Мы общались. Знаю только, что она скрывала информацию о своей болезни. Мама у нее недавно умерла, и понизился иммунитет. Никто не хочет писать и говорить много, потому что она была скромным человеком. Ангел, — рассказала корреспонденту НГС Аврора Красовская, знакомая с певицей.
Еще несколько знакомых Татьяны Красовской подтвердили, что женщина скончалась после достаточно продолжительной болезни и не от коронавируса.
— Таня была очень светлым человеком. Она всегда верила, что поскольку вселенная дает какой-то талант и возможность развиваться, то дает какое-то исцеление и тому, кто создает произведение и кто его слушает. Она вкладывала себя в каждую песню, — рассказала знакомая певицы Олеся Ваймер. — Эта новость нас всех скосила. Она собрала вокруг себя огромное количество людей — сдружила, сплотила.
Татьяна Красовская была широко известна и за пределами родного города. Она написала более 700 произведений.
Татьяна Красовская — автор-исполнитель, композитор, певица. Лауреат конкурсов и фестивалей авторской песни, лауреат премии зрительских симпатий конкурса авторской песни «Сибирь Безбрежная» 2017 года, лучший исполнитель авторской песни Международного фестиваля песни «Золотая Осень» 2018 года, почетный гость фестиваля «Под занавес лета» 2018 Манжерок, финалист интернет-конкурса Грушинского фестиваля 2018 и 2019 г, лауреат Конкурса Дворовой песни имени Марата Ахметшина 2019 г Томск — звание «Самый симпатичный(ая) во дворе».
Массового прощания с певицей в традиционном формате из-за пандемии не планируется.
Редакция НГС приносит соболезнования родственника, друзьям и близким погибшей.
4 ноября скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия».