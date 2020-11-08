В Новосибирске умерла известная певица и композитор Татьяна Красовская

В Новосибирске скончалась известная певица и композитор Татьяна Красовская. Ей было 48 лет.



— Мы общались. Знаю только, что она скрывала информацию о своей болезни. Мама у нее недавно умерла, и понизился иммунитет. Никто не хочет писать и говорить много, потому что она была скромным человеком. Ангел, — рассказала корреспонденту НГС Аврора Красовская, знакомая с певицей.

Еще несколько знакомых Татьяны Красовской подтвердили, что женщина скончалась после достаточно продолжительной болезни и не от коронавируса.