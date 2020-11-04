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В Новосибирске скончалась директор медколледжа Светлана Домахина

О причинах смерти женщины не сообщается

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Светлана Домахина 16 лет руководила Новосибирским медколледжем

Светлана Домахина 16 лет руководила Новосибирским медколледжем

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Умерла директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина

4 ноября скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.

Светлана Домахина в 1991 году окончила НГМУ по специальности «Лечебное дело», работала врачом-терапевтом в новосибирской дорожной клинической больнице, в узловой больнице станции Инская, в поликлинике № 1.

С 1996 года стала преподавать терапию в медицинском училище № 3, затем заняла должность замдиректора училища по научно-методической работе. С 2004 года возглавляла Новосибирский медицинский колледж. Студенты Новосибирского медколледжа активно участвуют в борьбе с пандемией коронавируса наравне с ординаторами и профессиональными врачами.

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Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Светланы Домахиной.

На этой неделе НГС опубликовал страницу памяти погибших во время пандемии медиков — мы собрали всё, что о них известно.

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Новосибирский медколледж
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