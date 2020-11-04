В Новосибирске скончалась директор медколледжа Светлана Домахина

Умерла директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина
4 ноября скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.
Светлана Домахина в 1991 году окончила НГМУ по специальности «Лечебное дело», работала врачом-терапевтом в новосибирской дорожной клинической больнице, в узловой больнице станции Инская, в поликлинике
С 1996 года стала преподавать терапию в медицинском училище
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Светланы Домахиной.
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