В Новосибирске скончалась директор медколледжа Светлана Домахина

4 ноября скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.



Светлана Домахина в 1991 году окончила НГМУ по специальности «Лечебное дело», работала врачом-терапевтом в новосибирской дорожной клинической больнице, в узловой больнице станции Инская, в поликлинике № 1 .

