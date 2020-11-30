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Сибиряк случайно застрелил знакомого во время ночной охоты

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Охотники пытались выгнать из леса диких зверей, но при этом не позаботились о собственной безопасности

Охотники пытались выгнать из леса диких зверей, но при этом не позаботились о собственной безопасности

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В Новосибирской области на прошлой неделе в Венгеровском районе мужчину застрелили на охоте. Инцидент произошел 27 ноября ночью, когда сибиряк с двумя знакомыми выгонял диких зверей из леса.

— Злоумышленник, нарушая правила ведения охоты, имея реальную возможность обеспечить безопасность производимых действий по осуществлению загонной охоты, не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия «Вепрь КМ» и произвел выстрел в лесной массив, где находился 55-летний мужчина, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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В итоге мужчина получил огнестрельное ранение в грудь и через непродолжительное время скончался.

— Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — добавили в Следственном комитете.

В начале сентября Черепановский районный суд Новосибирской области начал рассматривать уголовное дело против 42-летнего местного жителя — мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. Инцидент произошел в начале июля.

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