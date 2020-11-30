Сибиряк случайно застрелил знакомого во время ночной охоты

В Новосибирской области на прошлой неделе в Венгеровском районе мужчину застрелили на охоте. Инцидент произошел 27 ноября ночью, когда сибиряк с двумя знакомыми выгонял диких зверей из леса.

— Злоумышленник, нарушая правила ведения охоты, имея реальную возможность обеспечить безопасность производимых действий по осуществлению загонной охоты, не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия «Вепрь КМ» и произвел выстрел в лесной массив, где находился 55-летний мужчина, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.