Сибиряк случайно застрелил знакомого во время ночной охоты

В Новосибирской области на прошлой неделе в Венгеровском районе мужчину застрелили на охоте. Инцидент произошел 27 ноября ночью, когда сибиряк с двумя знакомыми выгонял диких зверей из леса.
— Злоумышленник, нарушая правила ведения охоты, имея реальную возможность обеспечить безопасность производимых действий по осуществлению загонной охоты, не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия «Вепрь КМ» и произвел выстрел в лесной массив, где находился 55-летний мужчина, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В итоге мужчина получил огнестрельное ранение в грудь и через непродолжительное время скончался.
— Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного
В начале сентября Черепановский районный суд Новосибирской области начал рассматривать уголовное дело против 42-летнего местного жителя — мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. Инцидент произошел в начале июля.