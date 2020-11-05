В Ленинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину

Вечером в четверг, 5 ноября, в Ленинском районе на улице Титова сбили человека. Информацию об этом группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщила очевидица.



По словам подписчицы группы, на пешеходном переходе около дома по улице Титова, 16, сбили мужчину, а водитель в этот момент ехал на разрешающий сигнал светофора. Также сообщалось, что на место прибыла машина скорой помощи.

В ГИБДД факт происшествия подтвердили:

— Пешеход погиб. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, собирают информацию.