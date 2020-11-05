В Ленинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину

Вечером в четверг, 5 ноября, в Ленинском районе на улице Титова сбили человека. Информацию об этом группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщила очевидица.
По словам подписчицы группы, на пешеходном переходе около дома по улице Титова, 16, сбили мужчину, а водитель в этот момент ехал на разрешающий сигнал светофора. Также сообщалось, что на место прибыла машина скорой помощи.
В ГИБДД факт происшествия подтвердили:
— Пешеход погиб. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, собирают информацию.
ОБНОВЛЕНО:
— В 19:45 на территории Ленинского района водитель 1988 года рождения на автомобиле «Тойота Камри» следовал по улице Титова со стороны площади Станиславского, в сторону площади Карла Маркса. В пути следования на регулируемом перекрестке улиц Титова и Серафимовича совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход, мужчина 1956 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД.
Утром 27 октября в Калининском районе Новосибирска водитель маршрутки насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.