Сегодня утром, 27 октября , в Калининском районе Новосибирска водитель 34-й маршрутки насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

— В 7 часов 5 минут водитель 1953 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по 34-му маршруту по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковой, в пути следования, у дома № 10/1 , совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу (нерегулируемому), — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.