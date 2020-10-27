В Калининском районе водитель 34-й маршрутки сбил насмерть женщину
Сегодня утром,
— В 7 часов 5 минут водитель 1953 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по
Очевидец происшествия рассказал, что находился в маршрутке, которая совершила наезд на женщину.
— Она переходила дорогу, потому что я ехал в этой маршрутке. Мы почувствовали какой-то удар, и маршрутка сразу остановилась. Была полная маршрутка, все пассажиры сразу же вышли. Посередине лежала женская сумка белого цвета. Там же без конца поток машин, поэтому я эту сумку передвинул ближе к краю дороги, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии.
По данным ГИДДД, в результате ДТП женщина 60 лет получила травмы, несовместимые с жизнью.
На месте работают экипажи ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске грузовик сбил женщину и мужчину с ребенком на руках — пострадавших доставили в больницу. Они также переходили дорогу по пешеходному переходу.