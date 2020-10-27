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В Новосибирске водитель 34-й маршрутки насмерть сбил 60-летнюю женщину

Она переходила дорогу по пешеходному переходу

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Происшествие произошло рано утром

Происшествие произошло рано утром

В Калининском районе водитель 34-й маршрутки сбил насмерть женщину

Сегодня утром, 27 октября, в Калининском районе Новосибирска водитель 34-й маршрутки насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

— В 7 часов 5 минут водитель 1953 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по 34-му маршруту по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковой, в пути следования, у дома № 10/1, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу (нерегулируемому), — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Очевидец происшествия рассказал, что находился в маршрутке, которая совершила наезд на женщину.

— Она переходила дорогу, потому что я ехал в этой маршрутке. Мы почувствовали какой-то удар, и маршрутка сразу остановилась. Была полная маршрутка, все пассажиры сразу же вышли. Посередине лежала женская сумка белого цвета. Там же без конца поток машин, поэтому я эту сумку передвинул ближе к краю дороги, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии.

По данным ГИДДД, в результате ДТП женщина 60 лет получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают экипажи ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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аварияпроисшествиеДТП с общественным транспортом
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