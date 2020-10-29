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Умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он болел COVID-19

Легкие были поражены на 90%

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Мэр Уфы руководил городом два года<br>

Мэр Уфы руководил городом два года

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за коронавируса. Об этом сообщает портал UFA1.RU. Ранее стало известно, что у него был диагностирован COVID-19. Мэр тяжело болел и в последние дни находился в больнице имени Сеченова в Москве. По данным источника UFA1.RU, у Мустафина было 90% поражения легких.

— В это невозможно поверить... Не стало Мэра Уфы Ульфата Мансуровича Мустафина. Мы потеряли друга, соратника, однопартийца. Искренние соболезнования родным и близким! — написал на своей странице в соцсетях Рустем Ахмадинуров, коллега Мустафина по партии «Единая Россия».

Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию 6 октября из-за контакта с коронавирусным больным, после чего о нем долго не было информации. Вчера глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что мэр Уфы заболел, причем довольно тяжело, с высоким процентом поражения легких.

Ранее в октябре из-за коронавируса умер глава администрации Ялты Иван Имгрун. В июне бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был доставлен с коронавирусом.

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БашкортостанУфакоронавирус
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