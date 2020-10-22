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Влетел под грузовик: на Бердском шоссе три машины собрали пробку возле Нижней Ельцовки

Проезжавшие мимо водители сняли видео с последствиями ДТП

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Легковушку придавило с обеих сторон

Легковушку придавило с обеих сторон

В Новосибирске автомобиль смяло на Бердском шоссе

Сегодня днем, 22 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария с тремя автомобилями. Один из них застрял под грузовиком передней частью, а сзади в него врезалась другая легковая машина.

Читатель НГС прислал в редакцию видео с места происшествия. Судя по кадрам, легковушки получили серьезные повреждения.

Видео: читатель НГС

— На повороте на Нижнюю Ельцовку столкнулись три автомобиля. Пострадавших нет, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Из-за ДТП собралась пробка

Из-за ДТП собралась пробка

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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8-923-157-00-00

На прошлой неделе авария произошла на Большевистской — тогда на крышу «лег» автомобиль УАЗ.

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Бердское шоссеСоветский районавария
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