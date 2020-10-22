Влетел под грузовик: на Бердском шоссе три машины собрали пробку возле Нижней Ельцовки

Сегодня днем, 22 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария с тремя автомобилями. Один из них застрял под грузовиком передней частью, а сзади в него врезалась другая легковая машина.

Читатель НГС прислал в редакцию видео с места происшествия. Судя по кадрам, легковушки получили серьезные повреждения.