Влетел под грузовик: на Бердском шоссе три машины собрали пробку возле Нижней Ельцовки

В Новосибирске автомобиль смяло на Бердском шоссе
Сегодня днем, 22 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария с тремя автомобилями. Один из них застрял под грузовиком передней частью, а сзади в него врезалась другая легковая машина.
Читатель НГС прислал в редакцию видео с места происшествия. Судя по кадрам, легковушки получили серьезные повреждения.
Видео: читатель НГС
— На повороте на Нижнюю Ельцовку столкнулись три автомобиля. Пострадавших нет, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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На прошлой неделе авария произошла на Большевистской — тогда на крышу «лег» автомобиль УАЗ.