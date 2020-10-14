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На Большевистской УАЗ лёг на крышу — в обе стороны собралась пробка

Причины произошедшего уточняются

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Авария случилась недалеко от перекрёстка с улицей Добролюбова

Авария случилась недалеко от перекрёстка с улицей Добролюбова

В Новосибирске на проезжей части перевернулся УАЗ

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске на улице Большевистской внедорожник опрокинулся на крышу. Автомобиль двигался в сторону Первомайского района.

— У дома № 103, при движении в сторону Первомайского района лежит на крыше УАЗ. Причины произошедшего уточняются, — сообщается в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД.

Сейчас на улице Большевистской собралась пробка в обе стороны

Сейчас на улице Большевистской собралась пробка в обе стороны

Ранее на Затулинке машина скорой помощи попала в ДТП — врача пришлось госпитализировать. В результате столкновения с иномаркой авто медиков наехало на припаркованную «Тойоту».

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ДТПаварияулица Большевистская
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