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«Лежал, свернувшись в клубок»: водитель «Ниссана» рассказал, как сбил пешехода на проезжей части

По его словам, мужчина не двигался

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Водитель объяснил, что погибший лежал на дороге свернувшись

Водитель объяснил, что погибший лежал на дороге свернувшись

Водитель «Ниссана» рассказал подробности о сбитом на дороге пешеходе

Вечером в четверг в Новосибирске «Ниссан» сбил человека, который находился на дороге в Заельцовском районе. Водитель иномарки рассказал подробности аварии.

— Я перестроился для поворота направо в правый ряд из среднего ряда на скорости 40 километров в час и сразу увидел препятствие на полосе движения, похожее на мешок. Нажал на тормоз резко, переехал его по инерции и остановил через 2 метра. Вышел, оказался человек, позвонил 112, подошли свидетели. Он лежал, свернувшись в клубок, накрытый курткой, ног и рук видно не было. Мы подумали, что его сбили до нас. Хорошо, что добрые люди остановились и дали показания, что он лежал, — объяснил водитель.

Ранее в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что погибший мужчина шёл по крайней правой полосе.

— Водитель 1985 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail двигался по улице Жуковского со стороны улицы Северной в сторону улицы Дуси Ковальчук, в пути следования у дома № 119 совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части, в крайней правой полосе для движения транспорта, — говорилось в сообщении.

На прошлой неделе водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе, а затем скрылся с места ДТП.

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ДТПсбил пешехода насмерть
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