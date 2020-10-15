«Лежал, свернувшись в клубок»: водитель «Ниссана» рассказал, как сбил пешехода на проезжей части

Вечером в четверг в Новосибирске «Ниссан» сбил человека, который находился на дороге в Заельцовском районе. Водитель иномарки рассказал подробности аварии.

— Я перестроился для поворота направо в правый ряд из среднего ряда на скорости 40 километров в час и сразу увидел препятствие на полосе движения, похожее на мешок. Нажал на тормоз резко, переехал его по инерции и остановил через 2 метра. Вышел, оказался человек, позвонил 112, подошли свидетели. Он лежал, свернувшись в клубок, накрытый курткой, ног и рук видно не было. Мы подумали, что его сбили до нас. Хорошо, что добрые люди остановились и дали показания, что он лежал, — объяснил водитель.