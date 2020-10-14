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В Новосибирске «Ниссан» сбил мужчину, который шёл по проезжей части

Он скончался на месте

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Мужчина умер в машине скорой помощи

Мужчина умер в машине скорой помощи

Мужчина погиб под колёсами «Ниссана» в Новосибирске

Вечером в среду, 14 октября, в Заельцовском районе Новосибирска иномарка сбила человека, который двигался по дороге.

— Водитель 1985 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail двигался по улице Жуковской со стороны улицы Северной в сторону улицы Дуси Ковальчук, в пути следования у дома № 119 совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части, в крайней правой полосе для движения транспорта, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Сейчас устанавливается его личность, а также причины его нахождения на дороге.

Ранее 14-летняя девочка пострадала в ДТП в Кировском районе.

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