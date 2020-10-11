На трассе под Новосибирском погиб 18-летний водитель — его «Тойота» перевернулась

Под Новосибирском в ночь с 10 на 11 октября перевернулся седан — 18-летний водитель погиб. ДТП произошло около 1:00.



— Молодой человек в возрасте 18 лет, управляя автомобилем «Тойота Корона», следовал со стороны посёлка «Красный Яр» в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине транспортное средство опрокинулось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряк от полученных травм скончался на месте.