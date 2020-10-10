На трассе под Новосибирском перевернулась «Тойота» — женщина-водитель погибла

Возле Карасука на трассе погибла водитель «Тойоты» — её машина перевернулась.
Происшествие случилось в 11 утра на 343-м километре дороги К-17Р. Как рассказали в пресс-службе МВД, 44-летняя женщина на автомобиле «Тойота-Королла» ехала со стороны Карасука по направлению к Новосибирску.
— В пути следования по неустановленной пока причине совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет, — рассказали в полиции.
От полученных травм водитель скончалась на месте. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.
Вчера в столкновении на трассе один человек погиб, три человека попали в больницу. А этой ночью в аварии в центре Новосибирска погибла девушка.