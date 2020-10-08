В Новосибирске массовое ДТП заблокировало движение по Винаповскому мосту

На левом берегу столкнулись несколько машин
Вечером в четверг, 8 октября, в Новосибирске произошло массовое ДТП, которое заблокировало проезд по Винаповскому мосту.
— Серьёзная авария на Винаповском мосту в сторону Петухова, перекрыты обе полосы движения. Четыре автомобиля точно стоят, — написал в редакцию НГС читатель.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах сейчас оценивается в 7 баллов. В городе много мелких аварий.
Если вы стали свидетелем ДТП на дорогах Новосибирска сегодня вечером, у вас есть фото или видео, напишите нам.
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Вечером под Новосибирском УАЗ «Буханка» столкнулся с иномаркой — пострадали несколько человек.