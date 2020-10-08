8 октября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 78.09
eur 91.81
Тема дняШколы закроют из-за коронавируса?

Все новости

Все новости

Под Новосибирском столкнулись «Буханка» и «Тойота» — есть пострадавшие

На месте работают полиция и пожарные

1 734
24Обсудить

Поделиться

Иномарка получила серьёзные повреждения

Иномарка получила серьёзные повреждения

В ДТП на Колыванской трассе пострадали люди

В четверг, 8 октября, под Новосибирском на Колыванском шоссе столкнулись иномарка и УАЗ «Буханка». В результате ДТП пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Тойота» получила критические повреждения от удара: у неё вмята правая сторона и деформирована крыша. По словам очевидца, в ДТП погиб один человек и ещё трое пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и пожарные.

Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного 112 в 17:33. Сообщалось о двух пострадавших.

Если вы стали стали свидетелем данного ДТП или вам известны подробности, напишите нам.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Сегодня утром на Бердском шоссе столкнулись два грузовика. Содержимое одного из них вывалилось на дорогу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТП с пострадавшимистолкновение на трассе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!