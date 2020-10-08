Под Новосибирском столкнулись «Буханка» и «Тойота» — есть пострадавшие

В ДТП на Колыванской трассе пострадали люди
В четверг, 8 октября, под Новосибирском на Колыванском шоссе столкнулись иномарка и УАЗ «Буханка». В результате ДТП пострадали люди.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Тойота» получила критические повреждения от удара: у неё вмята правая сторона и деформирована крыша. По словам очевидца, в ДТП погиб один человек и ещё трое пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и пожарные.
Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного 112 в 17:33. Сообщалось о двух пострадавших.
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