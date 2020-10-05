Велосипедист попал в ДТП около разъезда Иня — собралась длинная пробка

На Большевистской собралась пробка из-за ДТП с велосипедистом
Вечером в понедельник, 5 октября, недалеко от разъезда Иня в Новосибирске собралась длинная пробка из-за аварии.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина на велосипеде попал в аварию с самосвалом и седаном «Мерседес». На месте работают медики.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяжённость затора составляет около 4 километров. В целом дорожная ситуация в городе оценивается на 3 балла.
Сегодня утром сразу на нескольких улицах Новосибирска собрались длинные пробки, из-за чего горожанам было сложно вовремя добраться на работу.