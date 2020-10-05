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Велосипедист попал в ДТП около разъезда Иня — собралась длинная пробка

На месте работают врачи

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На Большевистской собралась пробка из-за ДТП с велосипедистом

Вечером в понедельник, 5 октября, недалеко от разъезда Иня в Новосибирске собралась длинная пробка из-за аварии.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина на велосипеде попал в аварию с самосвалом и седаном «Мерседес». На месте работают медики.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяжённость затора составляет около 4 километров. В целом дорожная ситуация в городе оценивается на 3 балла.

Протяжённость пробки — более 4 километров

Протяжённость пробки — более 4 километров

Сегодня утром сразу на нескольких улицах Новосибирска собрались длинные пробки, из-за чего горожанам было сложно вовремя добраться на работу.

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ДТПпробки в Новосибирске
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