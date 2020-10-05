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Полгорода в пробке: рассказываем, где на новосибирских дорогах возникли утренние заторы

Постарайтесь выбрать объездные пути

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Утром в Новосибирске на дорогах напряженная обстановка

Утром в Новосибирске на дорогах напряженная обстановка

Новосибирск сегодня, 5 октября, утром опять сковали пробки — показываем, на каких дорогах труднее всего сейчас будет добраться до работы.

В Ленинском районе тяжелее всего автомобилистам преодолеть площадь Труда, также непросто проехать на площади Лыщинского, улице Немировича-Данченко. При этом проезд по Димитровскому мосту свободен.

Непросто водителям выехать с Родников. Также движение затруднено на Мочищенском шоссе. Сегодня проблемы с проездом не только по улице Большевистской, но и по Кирова.

Площадь Труда — одна из самых проблемных точек в городе

Площадь Труда — одна из самых проблемных точек в городе

Выехать с Родников — та ещё задача

Выехать с Родников — та ещё задача

Мочищенское шоссе сегодня тоже стоит

Мочищенское шоссе сегодня тоже стоит

Сегодня проблемы с проездом и по Большевистской, и по Кирова

Сегодня проблемы с проездом и по Большевистской, и по Кирова

Стоите в пробке? Присылайте свои фото и видео дежурному корреспонденту. А также рассказывайте, как коротаете время в пробке.

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В сентябре на площади Труда сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста.

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