Полгорода в пробке: рассказываем, где на новосибирских дорогах возникли утренние заторы

Новосибирск сегодня, 5 октября , утром опять сковали пробки — показываем, на каких дорогах труднее всего сейчас будет добраться до работы.

В Ленинском районе тяжелее всего автомобилистам преодолеть площадь Труда, также непросто проехать на площади Лыщинского, улице Немировича-Данченко. При этом проезд по Димитровскому мосту свободен.

Непросто водителям выехать с Родников. Также движение затруднено на Мочищенском шоссе. Сегодня проблемы с проездом не только по улице Большевистской, но и по Кирова.