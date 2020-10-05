Полгорода в пробке: рассказываем, где на новосибирских дорогах возникли утренние заторы

Новосибирск сегодня,
В Ленинском районе тяжелее всего автомобилистам преодолеть площадь Труда, также непросто проехать на площади Лыщинского, улице Немировича-Данченко. При этом проезд по Димитровскому мосту свободен.
Непросто водителям выехать с Родников. Также движение затруднено на Мочищенском шоссе. Сегодня проблемы с проездом не только по улице Большевистской, но и по Кирова.
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В сентябре на площади Труда сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста.