«Большой столб серого дыма»: на Петухова горит склад - пожар видно из разных районов Новосибирска

Сегодня 3 октября на улице Петухова загорелся склад с автомаслами - пожар видно из разных районов города.



— Там небольшой склад, но огонь распространяется быстро, его тушат прям сейчас, — рассказал журналисту читатель, живущий на левом берегу, — у нас тут всё гарью пропахло, а большой столб серого дыма видно со всех сторон.