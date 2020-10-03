«Большой столб серого дыма»: на Петухова горит склад - пожар видно из разных районов Новосибирска

В Новосибирске загорелся склад с автомаслами
Сегодня 3 октября на улице Петухова загорелся склад с автомаслами - пожар видно из разных районов города.
— Там небольшой склад, но огонь распространяется быстро, его тушат прям сейчас, — рассказал журналисту читатель, живущий на левом берегу, — у нас тут всё гарью пропахло, а большой столб серого дыма видно со всех сторон.
Информации о пострадавших пока не поступало. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС пока не удалось.
Недавно в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течение часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.