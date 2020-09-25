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На Бердском шоссе водители на несколько часов встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий

На дороге произошло два ДТП, а также сломался грузовик

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Сотни водителей встали на Бердском шоссе в глухой пробке

Сотни водителей встали на Бердском шоссе в глухой пробке

Вечером в пятницу, 25 сентября, на Бердском шоссе при движении из города водители встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий — на участке двухполосной дороги произошли два ДТП, а также сломался грузовик.

Пробка начала собираться в шестом часу вечера

Пробка начала собираться в шестом часу вечера

— На Бердском шоссе произошли два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых — на пересечении с Русской улицей, а также сломался грузовик. Пострадавших нет. На места выехали экипажи для оформления ДТП и нормализации дорожного движения, — сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Некоторые водители стоят в пробке больше четырёх часов

Некоторые водители стоят в пробке больше четырёх часов

Момент одной из аварий попал на видео. На кадрах видно, как грузовик врезается в «Газель», которую отбрасывает в прицеп идущего впереди автомобиля. В результате участники столкновения заняли несколько полос, практически блокировав проезд.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«Мы добрались до места аварии», — сообщил НГС Александр Кокарев, который простоял в пробке четыре часа

«Мы добрались до места аварии», — сообщил НГС Александр Кокарев, который простоял в пробке четыре часа

Новосибирск и пробки давно стали синонимами, они уже никого не удивляют, но от этого раздражают не меньше. Утром 25 сентября в огромных пробках встал Кировский район. Пассажиры шли пешком, а водители играли в «города».

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