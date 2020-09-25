На Бердском шоссе водители на несколько часов встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий

— На Бердском шоссе произошли два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых — на пересечении с Русской улицей, а также сломался грузовик. Пострадавших нет. На места выехали экипажи для оформления ДТП и нормализации дорожного движения, — сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.