На Бердском шоссе водители на несколько часов встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий

Вечером в пятницу, 25 сентября, на Бердском шоссе при движении из города водители встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий — на участке двухполосной дороги произошли два ДТП, а также сломался грузовик.
— На Бердском шоссе произошли два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых — на пересечении с Русской улицей, а также сломался грузовик. Пострадавших нет. На места выехали экипажи для оформления ДТП и нормализации дорожного движения, — сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Момент одной из аварий попал на видео. На кадрах видно, как грузовик врезается в «Газель», которую отбрасывает в прицеп идущего впереди автомобиля. В результате участники столкновения заняли несколько полос, практически блокировав проезд.
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирск и пробки давно стали синонимами, они уже никого не удивляют, но от этого раздражают не меньше. Утром 25 сентября в огромных пробках встал Кировский район. Пассажиры шли пешком, а водители играли в «города».