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Кировский район встал в огромных пробках — пассажиры пошли пешком, водители играют в «Города»

Сложности с проездом сейчас наблюдаются на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Советском шоссе

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Пассажиры решили, что пешком обойти эту пробку будет надёжнее

Пассажиры решили, что пешком обойти эту пробку будет надёжнее

Новосибирцы устроили игру в «Города» во время пробок

Сегодня, 25 сентября, в левобережье Новосибирска образовались большие пробки, самая сложная ситуация — в районе площади Кирова. Как сообщают автомобилисты, в пробке на улице Петухова они стоят уже полтора часа.

— Пробка началась от площади Сибиряков-Гвардейцев. На «Яндекс.Пробках» было указано, что там столкнулись фура и легковушка, но этого не было видно. Сорок минут практически никакого движения не было, поэтому многие начали выходить из общественного транспорта и идти пешком до площади Кирова, — сообщила в редакцию читательница Марина.

Движение парализовано в районе площади Кирова и на смежных улицах

Движение парализовано в районе площади Кирова и на смежных улицах

Из-за длительного ожидания автомобилисты начали игру в «Города» в приложении «2ГИС».

Новосибирцы, застрявшие в пробке, пытаются занять себя — например игрой в «Города»&nbsp;

Новосибирцы, застрявшие в пробке, пытаются занять себя — например игрой в «Города» 

Сейчас в сервисе более десятка сообщений с названиями различных населённых пунктов

Сейчас в сервисе более десятка сообщений с названиями различных населённых пунктов

По данным сервиса, уровень пробок в Новосибирске сейчас достиг 6 баллов.

Вечером в среду, 23 сентября, на Бердском шоссе в районе разъезда Иня образовалась длинная пробка из-за сломанного светофора — затор растянулся почти на три километра.

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заторпробкитранспорт
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