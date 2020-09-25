Кировский район встал в огромных пробках — пассажиры пошли пешком, водители играют в «Города»

Новосибирцы устроили игру в «Города» во время пробок
Сегодня, 25 сентября, в левобережье Новосибирска образовались большие пробки, самая сложная ситуация — в районе площади Кирова. Как сообщают автомобилисты, в пробке на улице Петухова они стоят уже полтора часа.
— Пробка началась от площади Сибиряков-Гвардейцев. На «Яндекс.Пробках» было указано, что там столкнулись фура и легковушка, но этого не было видно. Сорок минут практически никакого движения не было, поэтому многие начали выходить из общественного транспорта и идти пешком до площади Кирова, — сообщила в редакцию читательница Марина.
Из-за длительного ожидания автомобилисты начали игру в «Города» в приложении «2ГИС».
По данным сервиса, уровень пробок в Новосибирске сейчас достиг 6 баллов.
Вечером в среду,