Кировский район встал в огромных пробках — пассажиры пошли пешком, водители играют в «Города»

Сегодня, 25 сентября, в левобережье Новосибирска образовались большие пробки, самая сложная ситуация — в районе площади Кирова. Как сообщают автомобилисты, в пробке на улице Петухова они стоят уже полтора часа.



— Пробка началась от площади Сибиряков-Гвардейцев. На «Яндекс.Пробках» было указано, что там столкнулись фура и легковушка, но этого не было видно. Сорок минут практически никакого движения не было, поэтому многие начали выходить из общественного транспорта и идти пешком до площади Кирова, — сообщила в редакцию читательница Марина.