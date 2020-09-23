В Новосибирске водители встали в длинную пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора

Вечером в среду, 23 сентября, на Бердском шоссе в районе разъезда Иня образовалась длинная пробка из-за сломанного светофора.

— Светофор сломался, красный горит и водителям, и пешеходам, — написал один из водителей в приложении «Яндекс.Карты».

Протяжённость затора на данный момент составляет почти три километра. В целом дорожная ситуация оценивается в 2 балла.