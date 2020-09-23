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В Новосибирске водители встали в длинную пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора

Красный сигнал показывается и водителям, и пешеходам

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Ни водители, ни пешеходы не могут начать движение

Ни водители, ни пешеходы не могут начать движение

Водители встали в пробку из-за сломанного светофора на разъезде Иня

Вечером в среду, 23 сентября, на Бердском шоссе в районе разъезда Иня образовалась длинная пробка из-за сломанного светофора.

— Светофор сломался, красный горит и водителям, и пешеходам, — написал один из водителей в приложении «Яндекс.Карты».

Протяжённость затора на данный момент составляет почти три километра. В целом дорожная ситуация оценивается в 2 балла.

Протяжённость затора — почти три километра

Протяжённость затора — почти три километра

Сегодня утром на Бердском шоссе образовалась длинная пробка из-за столкновения трёх автомобилей.

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