На Большевистской столкнулись три автомобиля — на месте собралась пробка

В Новосибирске собралась пробка на Большевистской после тройного ДТП
Сегодня утром,
— На улице Большевистской в районе инструментального завода произошло столкновение автомобилей «Газель», «Хонда» и «Тойота». Движение в сторону города затруднено. Водитель «Хонды» утверждает, что его подрезала «Тойота», произошло столкновение и затем он влетел в «Газель», — сообщили НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Водитель «Тойоты» утверждает, что «Хонда» двигалась с превышением скорости. В результате её занесло, она ударилась в «Газель» и потом врезалась «Тойоту». Вину никто из участников не признаёт, они ждут приезда ГИБДД.
Вчера утром,