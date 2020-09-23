На Большевистской столкнулись три автомобиля — на месте собралась пробка

Сегодня утром, 23 сентября , на улице Большевистской рядом с инструментальным заводом произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате на дороге собралась пробка в сторону центра.

— На улице Большевистской в районе инструментального завода произошло столкновение автомобилей «Газель», «Хонда» и «Тойота». Движение в сторону города затруднено. Водитель «Хонды» утверждает, что его подрезала «Тойота», произошло столкновение и затем он влетел в «Газель», — сообщили НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».