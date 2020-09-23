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На Большевистской столкнулись три автомобиля — на месте собралась пробка

Никто из водителей вину не признаёт

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Движение затруднено рядом с инструментальным заводом

Движение затруднено рядом с инструментальным заводом

В Новосибирске собралась пробка на Большевистской после тройного ДТП

Сегодня утром, 23 сентября, на улице Большевистской рядом с инструментальным заводом произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате на дороге собралась пробка в сторону центра.

— На улице Большевистской в районе инструментального завода произошло столкновение автомобилей «Газель», «Хонда» и «Тойота». Движение в сторону города затруднено. Водитель «Хонды» утверждает, что его подрезала «Тойота», произошло столкновение и затем он влетел в «Газель», — сообщили НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Движение рядом с инструментальным заводом затруднено

Движение рядом с инструментальным заводом затруднено

Водитель «Тойоты» утверждает, что «Хонда» двигалась с превышением скорости. В результате её занесло, она ударилась в «Газель» и потом врезалась «Тойоту». Вину никто из участников не признаёт, они ждут приезда ГИБДД.

Вчера утром, 22 сентября, автомобили встали в глухую пробку на Бердском шоссе. Затор появился из-за дорожных работ.

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БольшевистскаяДТПпробка
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