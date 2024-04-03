«А вдруг понадобится»: организатор пространства рассказала, чем отличается уборка в домах у богатых и откуда берется пакет с пакетами

Бардак дома — это скорее не лень, а неправильная система хранения вещей Источник: предоставлено Татьяной Вязниковой











Организатор пространства — это человек, который помогает разложить все вещи в вашем доме по местам так, чтобы было удобно и порядок поддерживался очень легко. Представьте, больше не надо тратить на уборку добрую половину субботы. Конечно, и в эту профессию проник психологизм: как мы с вами зависим от вещей, почему ни за что не хотим расставаться с дырявой футболкой, к чему стремимся каждый раз, устраивая расхламление? Наша коллега из NGS24.RU Александра Славецкая поговорила с организатором пространства Татьяной Вязниковой и узнала, как сделать свой дом таким, как хочется.



Не кучки, а ящички

— Татьяна, я всё время навожу дома порядок, но через пару часов вещи опять лежат, где попало. Это изматывает.



— Надо разбираться, почему так происходит. Самые частые причины: вещи не влезают в шкаф, неудобно лежат на полках, нет органайзеров, или они есть, но не подходят.



— Чем органайзеры лучше полок?



— На полках мы создаем кучки из одежды, причем складывая вещи друг на друга. Обязательно всё разваливается, особенно если вещи мелкие, например топы на бретельках или домашняя текстильная одежда. Так их неудобно хранить. Органайзер вы ставите на полку, имитируя выдвижной ящик, его можно вытащить в любой момент и при складывании вещей вертикальным способом сверху посмотреть, что внутри. Как будто комод в шкафу. Тяните на себя, ничего не вываливается, задвигаете обратно. Есть два способа распределить вещи по органайзерам. Первый способ — по категориям. Мы раскладываем одежду для спорта, домашнюю, одежду для сна, водолазки, платья в отдельные кофры. Категоризация вещей состоялась — это когда я точно знаю, что лежит в шкафу. «В этом кофре — вся одежда для пляжа. Здесь — одежда для тренировок».



Здесь точно нужно навести порядок Источник: предоставлено Татьяной Вязниковой











Второй способ — распределение по действиям. Например, в одном месте лежит всё для прогулок с собакой: спортивный костюм, носки, влажные салфетки. Есть женщины, которые годами пользуются одним и тем же набором косметических средств. Для них мы можем собрать два органайзера — утренний и вечерний по уходу за лицом. Есть те, для которых мы придумывали особенный способ хранения теней, когда их очень много, и каждый день нужно видеть их все, чтобы вдохновляться, создавать себе настроение. Это очень важно! Наша задача не распихать всё по полочкам, а подстроить порядок вещей под человека.



— Как выбрать органайзеры?



— Они отличаются по размеру и по фактуре. Крышки не всегда нужны, перегородки тоже, иногда они даже мешают. Перегородки очень красиво смотрятся на фото в социальных сетях, когда в одной ячейке лежат одинаковые футболочки. В жизни так не бывает, потому что вы носите футболки разных фактур, толщины, с воротником и без воротников, нужного количества футболок точно не будет, чтобы влезали в ячейки красиво. Есть люди, которые носят только черные или белые футболки, но и им вариант органайзера с разделением не подойдет, потому что на каждой футболке разный принт и в сложенном виде их не видно. Проще повесить их на плечики.



Никогда не беру цветные органайзеры, от них быстро устаешь. Лучше серые, белые, темные — они помощники, а не перетягиватели внимания на себя. Не беру круглые, ажурные, трапециевидные — всё максимально квадратное, прямоугольное, простое и практичное.



— Как работает организатор пространства?



— Некоторые организаторы пространства приезжают, делают замеры, составляют смету, заносят данные в таблицу, утверждают ее, едут закупаться… Я так не работаю, потому что, раз человек готов сегодня, значит точка кипения наступила. Если я буду растягивать, то, возможно, человек не решится: подружка отговорит, муж раскритикует, всегда найдется тот, кто скажет: «Ты что, сама не можешь порядок навести?» Ситуация не изменится, раздражение накопится. Я выезжаю на замер или прошу фото, в ближайший день приезжаю с органайзерами. Покупаю их исходя из оговоренной суммы, но с запасом. Не подойдут — не проблема вернуть, главное — результат дать сейчас. А потом человек или обратится еще раз, или докупит что нужно сам.



— У меня дома есть пластиковая коробка для хранения лекарств. Несмотря на то что сделана вроде бы специально для этого, очень неудобная.



— Не беру такие, потому что там внутри есть такая узкая полочка для таблеток. Таблеток обычно больше, и они туда не помещаются. Капли и бутылки в нижнюю секцию тоже не входят по высоте. Проще взять два органайзера — под таблетки, а второй — с глубокой крышкой, куда войдут флаконы, спреи. Можно поставить внутрь стаканчик под пипетки, например.



— Насколько дорого организовать пространство у себя дома?



— У организатора пространства почасовая оплата работы. Цены на услуги в Красноярске примерно 1000–1600 в час. Плюс стоимость органайзеров, чтобы оборудовать ими шкаф, понадобится примерно 3000 рублей, плюс, если нужно, докупить плечики. Пластиковые контейнеры дороже, только за один — от 2000 рублей. В целом, конечно, суммы очень разные, но, если у семьи нет бюджета на органайзеры, то их можно заменить коробками. Их можно самим декорировать или постепенно менять на кофры из магазина.



Дети, лишние вещи и боязнь пустых полок

— А какая была самая запущенная квартира?



— Я бы назвала ее печальной. Однажды со съемной квартиры девушка переехала в гостинку, при этом она человек творческий, и у нее много было контейнеров: свечеварение, новогодний декор, поделки из текстиля. Очень много всего в комнате в 9 квадратов. Вещи были повсюду! Хозяйка позвала меня, потому что муж вот-вот должен был вернуться с вахты, но он бы даже не смог подойти к дивану. Она сама пробиралась сквозь вещи на спальное место, ела и засыпала. Надо было что-то делать, из мест хранения — старенький шкаф и комод. Мы разметили в них всё, что можно, а творчество штабелировали в коробках.

Когда всё лежит в своей коробочке, взгляд ни за что не цепляется Источник: предоставлено Татьяной Вязниковой











Еще одна история. Однажды в детской за мягкими игрушками нашли кастрюлю с засохшей манной кашей. Мама ребенка обрадовалась, что ее любимая посуда нашлась.



Иногда возникают интересные бытовые вопросы: дома муж садится к компьютеру и там снимает носки. Жену бесят колобки носков на полу, а муж не замечает. Выход — поставить корзину, чтобы мужу было удобно туда бросать, и одновременно было эстетично для взгляда женщины.



— Как навести порядок, если дома маленький ребенок?



— Дети до подросткового возраста часто раскидывают свои вещи по всей квартире, для этого можно организовать «хаотичную корзину», чтобы ребенок туда бросал вещи, которые снимает, а вы потом быстро разбираете: «в стирку», «еще поносит», «в починку».



А вот детскую комнату нужно оборудовать только с ребенком, чтобы он рассказывал, что и где у него хранится, зачем ему эти штучки, как часто, он лепит из пластилина. Когда ребенку даешь задание напечатать этикетку «Лего» и приклеить ее на полку с «Лего», это целое событие. Обычно они заинтересовываются и стараются поддерживать порядок, это проверено.

— А как красиво и ровно всё складывать?



— Всегда показываю, как сложить новым простым способом, но, например, носки проще заворачивать так, как вы это делали всю жизнь. Ведь основная задача — быстро убраться и делегировать. Носочки можно поручить складывать ребенку. В детской, кстати, я предлагаю брать для хранения трусиков и маечек органайзеры с ячейками. Дети учатся ориентироваться и быстро собирают себе комплекты вещей.



— Какие самые типичные ошибки мешают порядку дома?



— Когда вещи из одной категории хранятся в разных местах, например вещи для праздника: свечи, колпаки, салфетки, хлопушки. И когда наступает этот день, человек теряется и не знает, где же взять всё необходимое. Что-то найдет, что-то докупит. Так вещи задваиваются и их становится много.



— Как происходит расхламление?



— Мы вместе перебираем вещи, принимая решение, оставить или убрать. Бывает, клиент взял вещь и куда-то ее понес. Я его останавливаю. Мы же разбираем шкаф не для того, чтобы завалить где-то что-то другое! Мы пытаемся объективно понять, насколько вам это нужно. Я каждый раз предлагаю ответить на вопросы: «Когда последний раз вы пользовались этой вещью? Насколько она нужна? Насколько дорога?» Старые детские вещи отдают родственникам. Другие — в химчистку или починку. Собираем отдельный пакет — продать на «Авито». Есть кучка «Ненужное». Такие вещи я забираю на благотворительность, отвожу сама, если клиенту некогда.

Не нужно бояться пустых полок, у каждой вещи должно быть свое место Источник: предоставлено Татьяной Вязниковой











Сортировка происходит быстро — надо или не надо? Если на очередной вещи возникает пауза, то пытаемся вместе найти ответ: «Как изменится ваша жизнь, если этой вещи не будет?» Если пауза увеличивается, можем завести отдельную коробку «Я не знаю, что с этим делать». Если в течение двух-трех месяцев вы туда не заглядываете, — повод задуматься, зачем это хранить.



— А если это в общем-то ненужные вещи, но очень значимые?



— Для такого в каждом доме заводится сентиментальная коробка. Там могут храниться вещи с рождения ребенка: рубашка с крещения, слепок руки и ноги, волосы, даже первый зуб, первые рисунки и поделки. Если коробка будет пополняться, ставим ее в шкафу на полку поближе. А подальше храним коробку с письмами от нашей первой любви, с открытками.



— Люди сопротивляются уборке?



— Как правило, понимают, что время пришло. Только однажды человек заплатил за услуги, но ничего не дал менять. В квартире не принято было выбрасывать вещи, даже стаканы от кофе навынос сохранялись. Мы с хозяйкой поменяли емкости для сыпучих продуктов, она раньше хранила крупы в банках от протеиновых коктейлей, но банки эти тоже не выкинула, а куда-то унесла. Я ей была нужна не для порядка, а для поиска новых мест хранения, которых уже просто нет. В этой квартире весь холодильник был в магнитах. Всё пространство шкафов наверху — в картинах. Мы не выбросили даже пустышки ребенка, который пошел в школу, оставили на случай, «вдруг еще кто-то родится».



— Как вы думаете, почему так?



— Есть такое понятие «боязнь пустых полок» — страх недостатка. Например, женщины, которые переживают развод, они что-то накапливают. Вещи помогают чувствовать себя стабильнее и устойчивее, когда личный кризис проходит, привычка исчезает. А если это образ жизни — может быть, это повод обратиться к психологу или жить так, ведь это ваш дом.



— Люди стесняются собственного беспорядка?



— Да, но это лишнее. Я всегда очень прошу: не надо убираться перед моим приходом, смысла не будет! Мне нужно знать, где и что привычно лежит и почему, только тогда мы скорректируем положение вещей в квартире и разложим все так, как вам удобно.



— Что делать с пакетом, в котором пакеты?



— Если сильно раздражает, перейти на шоперы. Если пакеты переваливают через край, мы сдаем их в переработку. Не нужно их копить.



— Почему люди делают себе неудобно?



— Раньше никто не поднимал эту тему. Не была актуальна тема свободного времени, скорость сбора детей в детский сад имела меньшее значение. Сейчас темп жизни выше, задач больше, мы выматываемся, у многих появляются помощницы по дому, им очень удобно убирать всё по категориям.



Беспорядок — это не плохо, это жизнь

— Какое самое сложное место для наведения порядка?



— Пожалуй, кухня. Очень часто бывает, что там неправильно распределено хранение. Когда занимаемся кухней, прошу сымитировать ситуацию — вот вы помыли посуду, куда ее поставили, как всё убрали? Бывает, чайник в одном месте, заварка — в другом, печеньки — в третьем, кружки — вообще далеко. Чтобы налить чай, вы делаете очень много движений. В таких случаях организуем чайную зону, это когда всё берем с одной точки.

Органайзеры на кухне еще и работают на чистоту в доме. Из них ничего не просыпается Источник: предоставлено Татьяной Вязниковой











Или человек занимается выпечкой. Давайте сложим в одну корзину муку нескольких сортов, разрыхлитель, ситечко. Заводите тесто? Достаете всё и сразу. У нас же часто наоборот: миксер лежит в одном месте, насадки — в другом. Если вас пугает мысль вставать и делать то, что вы вообще-то любите, возможно, дело именно в неправильном хранении вещей.



Можно пойти по пути создания смысловых наборов. Например, вы после работы очень любите полежать на диване, смотреть в телевизор и в телефон, читать. Вы так расслабляетесь. Тогда берем корзину и туда кладем всё, что вам нужно в этот момент: пульт от телевизора, зарядку от телефона, ваши очки, журнал или книгу. Сейчас всё чаще я формирую смысловые наборы для медитаций: специальный коврик, свеча, карты Таро — всему этому находится место в квартире.



— Правдива ли поговорка «хаос в голове — хаос в шкафу»?



— Я думаю, отчасти да. Ведь дом — это отражение нашего состояния. Беспорядок — это не плохо, это часть жизни. Но если ты знаешь, где и что у тебя лежит, появляется сила, уверенность, легкость и четкость. Всё ясно.



— Как выглядит уборка дома у очень богатых людей?



— Я бы сказала, дело не в наличии денег, а в эстетике самого человека. У богатых больше места, чтобы всё разложить. Например, у них есть отдельная гладильная, сушильная, но общее правило не меняется — везде нужны органайзеры.



Обеспеченные люди легко расхламляются. Они отдают вещи на благотворительность, потому что надоел цвет или это немодно в этом сезоне. У них нет страха «а вдруг понадобится». Но организация пространства доступна, даже если у вас совсем маленький бюджет. Моя профессия не про роскошь, а про удобный быт, когда ничего не раздражает.



— Чему вас научила ваша работа?

