«Такими темпами будем разгребать очень долго»: глава Новосибирска раскритиковал уборку дворов

Он отметил, что в случае необходимости можно обращаться в прокуратуру за разрешением на проверку работы управляющих компаний. Если найдутся нарушения, то составлять протоколы и наказывать нарушителей.



По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске возможны резкие перепады температуры. Также в городе ожидаются метели и мокрый снег.