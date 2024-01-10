«Такими темпами будем разгребать очень долго»: глава Новосибирска раскритиковал уборку дворов

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил улучшить качество уборки территорий многоквартирных домов в городе. По его словам, работ, которые проводят сейчас, недостаточно.
Ситуацию обсудили на аппаратном совещании в мэрии 10 января. Дмитрий Перязев, глава департамента ЖКХ и энергетики, рассказал, что к 9 января в городе провели уборку на территории 3282 домов. В 937 дворах выполнили механизированную уборку, для этого задействовали 445 единиц техники. На 809 домах очистили крыши и карнизные свесы.
Олег Клемешов отметил, что новогодние праздники прошли почти без коммунальных сбоев. Но также врио мэра указал на недостатки в сфере ЖКХ:
— По вашим данным, механизированная уборка — 900 с копейками, и уборка — 3000 с копейками домов. Ни в какие ворота не лезут эти цифры. Это 10% от всего жилого фонда, который мы убрали за праздники механизировано. Я не понимаю, как придомовую территорию один дворник может лопатой убрать. Честное слово, просто не понимаю. Достаточно обильные снега были и в декабре, и в начале января, их последствия такими темпами будем разгребать еще очень долго.
Руководитель обратился к администрациям районов и департаменту энергетики. Он поручил исправить ситуацию, мотивировать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК убирать снег во дворах с помощью специальной техники.
— Если мы выявили 14 замечаний из 72 проверенных территорий, то ГЖИ (Государственная жилищная инспекция. — Прим. Ред.) выявляет замечания на порядка 50%. Вот эти цифры точно разниться не должны. Не нужно в розовых очках смотреть на территории. Нужно мотивировать на уборку. Я понимаю, что собственники вывоз снега не закладывают в своих тарифах, но по крайней мере уборка должна проводиться своевременно, — отметил Олег Клемешов.
Он отметил, что в случае необходимости можно обращаться в прокуратуру за разрешением на проверку работы управляющих компаний. Если найдутся нарушения, то составлять протоколы и наказывать нарушителей.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске возможны резкие перепады температуры. Также в городе ожидаются метели и мокрый снег.